Presidente de Irán advierte a Trump que su país nunca "se arrodillará"

Fotografía de archivo del presidente de Irán, Masud Pezeshkian. ( EFE )

El presidente de Irán adoptó un tono desafiante el miércoles en la ONU, donde habló por primera vez desde que Washington e Israel lanzaran una guerra total contra su país, y le dijo a Estados Unidos que Teherán no se arrodillará.

Masud Pezeshkian acusó también a Washington de "terrorismo" por el asesinato a finales de febrero del antiguo líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

El mandatario mostró ante la Asamblea General de la ONU una fotografía del líder fallecido, antes de repetir que Teherán no inició este conflicto que se ha expandido por Oriente Medio.

"Solo aumentará"

En la víspera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró desde el mismo atril en la sede de la organización en Nueva York que sopesa la opción de "aniquilar" Irán, pero a continuación elogió la reanudación de las conversaciones entre Teherán y Washington.

Pezeshkian no mencionó las reuniones al margen de la cita de la ONU para poner fin al conflicto.

"(El presidente de Estados Unidos, Donald Trump) debe saber que la resistencia del pueblo iraní solo aumentará frente a las sanciones, el incremento de la presión y el aumento de las intimidaciones. Nunca inclinaremos la cabeza ni nos arrodillaremos", afirmó.

Pezeshkian declaró también que su gobierno no permitirá que el estrecho de Ormuz sea usado para llevar a cabo agresiones contra su país.

Como respuesta a los ataques del 28 de febrero contra Irán, Teherán bloqueó este paso marítimo, vital para el comercio mundial de hidrocarburos.

El cierre de este paso ha provocado un terremoto en los mercados y un aumento generalizado de la inflación por la subida del precio del petróleo.

Esto se tornó una de las principales amenazas que enfrenta el Partido Republicano de Trump de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre, en las que podrían perder el control del Congreso de Estados Unidos.

"No podemos permitir que algunos tengan libre acceso y defiendan sus intereses a través de esa vía de navegación, mientras que, al mismo tiempo, utilizan esa vía para imponernos su agresión", afirmó el presidente iraní.