Róbalo y helado, un menú estadounidense con influencia china para la cena de Trump y Xi

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (centro-derecha), y el presidente de China, Xi Jinping (centro-izquierda), participan en una reunión bilateral en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/ANNABELLE GORDON )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, con un gran cena de Estado que se celebrará en el Salón Este de la Casa Blanca y en el que se servirá un menú elaborado con ingredientes estadounidenses pero "con una sutil influencia china".

La primera dama estadounidese, Melania Trump, dirigió los preparativos de la cena, a la que asistirán las delegaciones oficiales, así como líderes empresariales y funcionarios gubernamentales, según un comunicado de su oficina.

El menú, que fusiona las tradiciones culinarias de ambas naciones, contará con un primer plato compuesto velouté (salsa) de calabaza amarilla, fricassé de setas silvestres, panceta crujiente y aceite de cebolleta, un condimento, este último, muy común en las grandes cocinas regionales de China.

El segundo planto consistirá en un róbalo (pez también conocido lubina) que vendrá acompañada de tres ingredientes muy empleados en la gastronomía del gigante asiático; sésamo (en este caso, en forma de "costra" para recubrir el pescado), col bok choy (que se presentará estofada) y berenjena, que se servirá asada. Todo ello irá aderezado con salsa verde.

El postre será un cremoso de vainilla y helado de miel de la Casa Blanca (la residencia presidencial estadounidense cuenta con colmenas propias) con nueces, frangipane y cerezas confitadas.

Un brindis simbólico

La cena comenzará con un brindis de Schramsberg "Blanc De Noir", espumoso californiano de la misma bodega a la que pertenecía el vino con el que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai realizaron el famoso "brindis por la paz" durante la histórica visita del primero a Pekín -que supuso el primer viaje de un líder estadounidense a la República Popular de China- en 1972.

Aunque Trump es abstemio, el presidente estadounidense dio un sorbo a una copa como gesto de cortesía durante el banquete que Xi ofreció el pasado mayo con motivo de su visita a Pekín. Está previsto que en la cena de gala se ofrezcan varias actuaciones, entre las que destaca la del tenor Christopher Macchio, uno de los cantantes favoritos de Trump quien ya actuó en su investidura presidencial en enero de 2025.

También habrá presentaciones de músicos militares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos.

La decoración de la cena de Estado se ha inspirado en el color rojo, de profundo significado en la cultura china, con jarrones adornados con flores rojas sobre las mesas, que también estarán vestidas con manteles del mismo color.

Entre las flores de temporada también habrá piezas de joyería de vermeil de la colección de la Casa Blanca decorando las mesas, sobre las que se dispondrá el Servicio de Estado Reagan, una vajilla de porcelana encargada durante el mandato de Ronald Reagan (1981-1989).

"Estos detalles fusionan el arte chino con la tradición estadounidense, enmarcados en la elegancia atemporal de la Casa Blanca", afirma el comunicado.