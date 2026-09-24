Xi pide a Trump una relación "sin conflicto" en fastuosa visita a EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump (centro-izquierda), habla con la prensa después de mostrar al presidente de China, Xi Jinping (centro-derecha), el nuevo helipuerto de la Casa Blanca y el nuevo helicóptero Sikorsky VH-92 Patriot, que forma parte de la nueva flota del Marine One, durante una visita de Estado, en el Jardín Sur de la Casa Blanca, en Washington, D. C., Estados Unidos, el 24 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/ANNABELLE GORDON )

Xi Jinping, recibido con toda pompa por parte de Donald Trump, aprovechó su visita a la Casa Blanca para abogar por la coexistencia pacífica entre Washington y Pekín, sin dejar de marcar las líneas rojas de China en algunos temas.

Ante un presidente estadounidense que aseguró haber construido con él una relación de "gran amistad", el dirigente chino mantuvo un tono más sobrio.

Xi Jinping pidió a su par estadounidense "mantener una relación sin conflicto ni confrontación" entre ambos países, durante una declaración a la prensa.

"Nuestras dos fuerzas armadas deben mantener un diálogo regular y mejorar los mecanismos de comunicación y prevención de crisis", propuso.

Xi pidió a Washington y Teherán que resuelvan sus diferencias "lo antes posible" mediante la negociación, según declaraciones difundidas por la agencia estatal Xinhua mientras ambos líderes se reunían en la Casa Blanca.

China, aliada de Irán, sufre las repercusiones del conflicto desencadenado por el multimillonario republicano, que ha provocado la disparada del precio de los combustibles.

El mandatario chino también lanzó una advertencia sobre el espinoso asunto de Taiwán, instando a Washington a actuar con "prudencia" respecto a su independencia, según la misma fuente.

China reclama esta isla autónoma como parte de su territorio, mientras que Washington apoya militarmente a Taiwán, aunque sin reconocerlo como Estado soberano.

IA bajo "control humano

Xi Jinping afirmó además en su discurso que tanto Pekín como Washington tenían "la capacidad y la responsabilidad" de desarrollar la inteligencia artificial bajo "control humano".

La IA, así como la seguridad y la tecnología, son "temas apremiantes", dijo Trump al recibirlo.

Pero poco antes, en redes sociales, Trump había reiterado: "Quiero dejarla exactamente donde está", en alusión a la regulación de este sector.

"Las decisiones que tomemos hoy en estos ámbitos pueden promover la paz y la prosperidad durante décadas y décadas", añadió el republicano.

En la IA, Trump es partidario de mantener lo que considera ventaja estadounidense. El republicano se muestra contrario a la petición de los patrones de las principales firmas de la IA, como Anthropic y OpenAI, de crear un marco regulatorio ante el vertiginoso avance de sus propias investigaciones.

Esos patrones han sido invitados al banquete de honor en la noche del jueves.

Once años después

Once años después de su primera visita de Estado en Washington, Xi y su esposa Peng Liyuan fueron recibidos con alfombra roja y al son de una banda militar por Trump y su esposa Melania.

El presidente estadounidense organiza esta visita a pocas semanas de unas cruciales elecciones legislativas en las que el Partido Republicano podría perder el control del Congreso.

Descontentos con el conflicto en Oriente Medio, los votantes le reprochan ignorar sus dificultades para llegar a fin de mes.

Aun así, Trump ha ofrecido una fastuosa recepción a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, con banda musical en trajes de época, exhibiciones de militares de gala y un sobrevuelo de aviones de combate.

El dirigente republicano, deseoso de dar un toque más personal a la visita, ha invitado al presidente chino a admirar la inmensa plataforma para helicópteros que mandó instalar en la Casa Blanca.

Xi es "experto en piedra, entre muchas otras cosas, y le encanta el buen granito" lanzó a la prensa Trump, junto su invitado.

Sin responder a las preguntas sobre Irán o sobre Taiwán, aseguró que la reunión con su homólogo había ido "muy bien".

China y Estados Unidos mantienen una tregua después de una guerra comercial entre ambas potencias desatada por los aranceles impuestos por Trump.

Pekín había replicado con sus propias tasas, y ambas potencias decidieron congelar la escalada.

Esa suspensión se prolonga dos meses, hasta el 10 de enero, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessen, la víspera tras la llegada de Xi.

La visita de Xi concluirá el viernes por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.