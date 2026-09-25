Donald Trump y Xi Jinping se reúnen con IA y comercio en centro de agenda

Donald Trump y el presidente de China, Xi Jinping. ( BRENDAN SMIALOWSKI / AFP )

El presidente chino, Xi Jinping, inició ayer la parte central de su visita de Estado a Estados Unidos con un encuentro con Donald Trump en la Casa Blanca, en una cita atravesada por la competencia comercial y tecnológica y por asuntos de seguridad como Taiwán e Irán.

Según EFE, es la primera visita de Xi a Washington en 11 años. Trump dio una señal de la importancia concedida al encuentro al acudir el miércoles a la base conjunta Andrews para recibir personalmente al mandatario chino y a su esposa, Peng Liyuan.

AFP destacó el carácter excepcional de la recepción. Ayer, el ceremonial continuó en la Casa Blanca, antes de las conversaciones bilaterales.

IA, nuevo frente

La inteligencia artificial ocupa un lugar destacado en la agenda. EE. UU. y China mantienen una creciente competencia por el liderazgo de una tecnología considerada decisiva para el crecimiento económico, la defensa y la seguridad nacional.

La discusión sobre IA está estrechamente vinculada al acceso chino a los semiconductores avanzados y a las restricciones estadounidenses sobre chips y tecnología utilizados para entrenar los modelos más sofisticados. Washington busca preservar su ventaja tecnológica, mientras Pekín impulsa el desarrollo de una industria propia menos dependiente de proveedores de EE. UU.

El encuentro ocurre además cuando ambos países debaten cómo reducir los riesgos asociados a sistemas avanzados de IA y evitar que la rivalidad tecnológica derive en nuevos focos de confrontación.

Comercio, Taiwán e Irán

Xi llega también con la disputa comercial sobre la mesa. EFE informó que Washington y Pekín acordaron extender hasta el 10 de enero la tregua comercial que debía expirar en noviembre, manteniendo temporalmente contenida una confrontación que abarca aranceles, tierras raras y minerales críticos.

Taiwán constituye otro punto sensible. Pekín considera la isla parte de su territorio, mientras EE. UU. mantiene vínculos políticos y militares con Taipéi.

A la agenda se incorpora Irán, cuyas relaciones con China adquieren mayor relevancia ante las tensiones con Washington.

Xi ha planteado que China y Estados Unidos deben ser "socios, no rivales", según EFE. Más allá del ceremonial, el encuentro pone frente a frente a las dos potencias en una competencia que ya no se limita al comercio.