Musk, Bezos y otros líderes tecnológicos se citan con Trump para debatir sobre IA

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un anuncio en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU. ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, reunirá este martes en la Casa Blanca a destacados ejecutivos del sector de la inteligencia artificial en medio de llamados del Congreso a reforzar la supervisión de la industria.

Una serie de incidentes reportados por OpenAI, Anthropic, Google o Meta en los últimos meses, tras actos descontrolados de varios modelos de IA, ha dado un nuevo giro al debate sobre la seguridad de esta tecnología.

El tema brotó justo en la campaña electoral de las legislativas del 3 de noviembre, y enseguida fue retomado por la oposición demócrata.

Mark Zuckerberg (Meta), Sundar Pichai (Google), el presidente de OpenAI Greg Brockman, pero también Dario Amodei (Anthropic), Jensen Huang (Nvidia), Alex Karp (Palantir), Jeff Bezos (Amazon) y Elon Musk (X, Tesla, Space X) están anunciados para un almuerzo en la Casa Blanca, indicó a la AFP un responsable estadounidense, al igual que el inversor David Sacks, que fue asesor especial de Donald Trump sobre IA.

En la víspera de la reunión, OpenAI anunció que posponía el lanzamiento de su modelo de vanguardia previsto para octubre porque este se desviaba de las instrucciones recibidas e intentaba engañar a sus supervisores.

La misma empresa reconoció la semana pasada que sus agentes habían accedido a los sitios web de tres agencias federales estadounidenses, y que un modelo suyo había infiltrado un sitio web gubernamental de salud.

De su lado, Anthropic, responsable del modelo Claude, advirtió a los inversores antes de su salida a bolsa que esta tecnología podría presentar "riesgos existenciales para la humanidad", informó el martes el Financial Times.

Preocupación del electorado

Trump presentó este martes un nuevo portal web, America.gov, destinado a agrupar cerca de 29,000 sitios del gobierno federal estadounidense.

Construido directamente con la ayuda de la inteligencia artificial, el portal promete responder a cualquier solicitud de los usuarios, y supuestamente sin guardar ningún tipo de información personal.

Las conversaciones serán borradas automáticamente tras la consulta, según el portal, así como la localización del usuario.

La IA está destinada "esencialmente a buenos usos" y en caso contrario el gobierno pondrá fin a "los malos usos", aseguró Trump.

Estados Unidos no "sucumbe al miedo" a las nuevas tecnologías, aseguró.

Una encuesta publicada por CNN asegura que un 82 % de los estadounidenses se declara "preocupado" por el desarrollo de la IA.

Pero Trump considera esas advertencias exageradas y aboga por un desarrollo sin restricciones para superar a China e impulsar una economía cada vez más dependiente del auge de esta tecnología.

También ha criticado el rechazo social hacia la instalación de los enormes centros de datos necesarios para sostener la IA, que encarecen la factura de electricidad y aumentan la presión sobre los recursos hídricos y el suelo.

Trump dijo que las comunidades que se oponen a estas infraestructuras "quieren terminar siendo atrasadas y pobres" y que "China no podría estar más feliz con este movimiento anti centros de datos".

"Equilibrio adecuado"

Mike Johnson, que preside la Cámara de Representantes controlada por los republicanos, señaló que la reunión en la Casa Blanca se centrará en encontrar "el equilibrio adecuado" entre innovación y supervisión.

"No necesitamos una moratoria. No tenemos que precipitarnos y regular esto en exceso, porque perderemos la carrera frente a China", dijo el presidente de la Cámara, que asistirá al almuerzo.

Legisladores de ambos partidos han elaborado varios proyectos de ley para regular mejor el sector. Algunos exigen a las empresas mayor transparencia sobre cómo funcionan sus sistemas y qué medidas de seguridad emplean.

Pero con la Cámara de Representantes en receso hasta principios de noviembre y los senadores a punto de volver a sus circunscripciones para hacer campaña, es improbable que el Congreso apruebe cualquier legislación integral sobre la cuestión antes de las elecciones.