Entra en vigencia la prohibición de Estados Unidos a importaciones de Canadá

Las banderas de Estados Unidos y Canadá ondean junto al puente fronterizo Blue Water en Point Edward, Ontario. ( AFP )

La prohibición de entrada a Estados Unidos de algunos productos canadienses, en particular las bebidas alcohólicas, entró en vigor el martes en un nuevo hito del conflicto comercial entre ambos países que les enfrenta desde hace meses.

El veto estadounidense se dirige a productos como la cerveza, el vino, el brandy, entre otras bebidas alcohólicas. También a derivados de la leche como el lactosuero, fuente de proteína, e incluso a las motocicletas de alta cilindrada -de más de 800 centímetros cúbicos- cuyo competidor estadounidense es Harley-Davidson.

La Casa Blanca anunció la medida el 8 de septiembre, después de que Canadá impusiera nuevos aranceles a productos estadounidenses, como respuesta a sobretasas aplicadas por Washington.

"El problema es que ellos han tratado a Estados Unidos de forma muy injusta", dijo el lunes en el despacho Oval el presidente Donald Trump.

"Se han comportado como uno de los peores países del mundo (...) Nos llevamos bien con China, nos llevamos bien con su gente y hacemos buenos acuerdos. Pero Canadá ha resultado ser realmente muy difícil de manejar", añadió.

El Ejecutivo estadounidense también levantó el 8 de septiembre las sobretasas punitivas a una serie de productos de su vecino del norte.

Inconformidad en Canadá

Días después, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, estimó las nuevas medidas estadounidenses como "relativamente modestas" en su conjunto.

Para justificar la prohibición de bebidas alcohólicas, Trump puso de manifiesto el boicot "discriminatorio", según él, al mismo tipo de productos de Estados Unidos.

Desde el año pasado, los vinos y licores estadounidenses han desaparecido de los estantes en la mayoría de las provincias canadienses, que tienen el monopolio de su venta.

Los canadienses no solo están inconformes con las nuevas tarifas aduaneras a sus productos, sino que también rechazan las reiteradas declaraciones en las que Trump se refiere a Canadá como el estado estadounidense número 51.

Si bien los productores canadienses de cerveza están sobre todo enfocados en el mercado local, la prohibición sigue siendo "grave" para aquellos "que han pasado años construyéndose una clientela en Estados Unidos", subrayó el lunes Richard Alexander, presidente de Beer Canada.