Muere en Estados Unidos Gilbert Bigio, empresario haitiano que fue accionista de Texaco en RD

El empresario haitiano Gilbert Bigio falleció este martes en Estados Unidos, a los 91 años. Bigio, considerado el primer multimillonario de Haití, fue el fundador de GB Group, uno de los principales conglomerados empresariales del país.

Según informó el diario haitiano Le Nouvelliste, su funeral está previsto para este jueves 1 de octubre en Hollywood, Florida.

GB Group fue fundado en 1972 por Gilbert Bigio, descendiente de una familia judía que se instaló en Haití en 1896 y ha estado involucrada en actividades comerciales desde el principio.

En el 2012, el fallecido empresario adquirió parte de los activos de Chevron Texaco en República Dominicana, Jamaica y San Martín. Sin embargo, tras una reorganización en 2023, GB Group dejó de ser accionista.

Bigio se había retirado de la vida pública y la mayoría de sus tratos comerciales están a cargo de su hijo, Reuven, presidente del grupo, que este año pasó a llamarse Builders of Great Opportunities (B|G|O), por las iniciales del apellido.

Sancionado por Canadá

En el 2022, la exministra canadiense de Relaciones Exteriores, Mélanie Joly, anunció las sanciones contra miembros de la élite haitiana, entre estos Bigio, presuntamente por brindar apoyo financiero y operativo ilícito a bandas armadas.

Canadá tenía razones para creer que estas personas usaban su condición de miembros muy visibles de la élite económica en Haití para proteger y permitir las actividades ilegales de bandas criminales armadas, incluso a través del lavado de dinero y otros actos de corrupción.

"Estas pandillas y sus seguidores continúan aterrorizando impunemente a las poblaciones vulnerables de Haití y precipitan una crisis humanitaria en el país, que incluye el resurgimiento del cólera. También cometen actos de violencia atroces, incluida la violencia sexual generalizada, contra las poblaciones afectadas e impiden la prestación de servicios esenciales y la entrega de ayuda humanitaria", agregó Canadá en un comunicado.