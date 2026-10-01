EE.UU. dice que a Europa "le conviene" cooperar en el suministro de combustible

El secretario de Energía, Chris Wright, aseguró el miércoles que "pronto" habría "anuncios de nuestros amigos europeos sobre nuevos suministros de diésel que llegarán al mercado. ( EFE )

Estados Unidos afirmó el jueves que Europa debería cooperar en la búsqueda de alternativas para ampliar el suministro de combustible, mientras que Bruselas advirtió que eventuales restricciones a la exportación de diésel tendrían "consecuencias muy dramáticas".

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, instó a los europeos a sacar "inmediatamente" gasóleo al mercado para contrarrestar el fuerte aumento de los precios del combustible.

"Nuestros socios europeos deberían acelerar el cumplimiento de sus compromisos actuales y poner inmediatamente a disposición volúmenes adicionales para paliar las perturbaciones actuales", escribió en X, añadiendo que "los agricultores, los transportistas por carretera y las empresas estadounidenses no deberían tener que soportar por sí solos el peso de una escasez mundial de diésel".

Efectos del alza en diferentes sectores

Estados Unidos busca por todos los medios contener la disparada de los precios del diésel, en niveles récord, que tiene importantes consecuencias para muchos sectores de la economía.

La oferta de este carburante está perturbada por la guerra en Oriente Medio y el conflicto en Ucrania.

"A Europa le conviene trabajar con Estados Unidos en la exploración de distintas vías para aumentar la oferta de productos refinados y reducir los costos para los consumidores", declaró a la AFP un funcionario estadounidense.

Según reportes de prensa, la administración del presidente Donald Trump instó a los gobiernos de la Unión Europea a liberar reservas estratégicas de diésel para aliviar la disparada de precios.

El costo de la energía se perfila como una amenaza para el Partido Republicano de Trump en las elecciones legislativas de noviembre.

Trump dijo el miércoles que aún estaba considerando una posible prohibición de las exportaciones estadounidenses de diésel, aunque agregó que creía que esto podría en última instancia aumentar los precios de la gasolina.

"Lo estoy pensando", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval.

El responsable de Comercio de la UE, Maros Sefcovic, dijo el jueves que cualquier medida para restringir la exportación de diésel sería "inesperada para los europeos", después de hablar con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, al margen de la reunión del G20 en Wisconsin.

"Tendría consecuencias muy dramáticas para nuestro desempeño económico. Y hemos decidido claramente mantener un contacto estrecho para evitar cualquier sorpresa al respecto", afirmó.

Hablando junto a Trump, el secretario de Energía, Chris Wright, aseguró el miércoles que "pronto" habría "anuncios de nuestros amigos europeos sobre nuevos suministros de diésel que llegarán al mercado y que harán bajar de forma significativa los precios".

Al ser cuestionada sobre una posible liberación de las reservas estratégicas, la presidencia francesa afirmó que no se había hecho ninguna solicitud al respecto cuando Emmanuel Macron y Trump se reunieron al margen de la Asamblea General de la ONU la semana pasada.

Macron convocará pronto una reunión por videoconferencia de los líderes del G7 "para avanzar en los distintos mecanismos que pueden utilizarse para hacer frente al aumento de los precios del combustible (...) incluida la coordinación sobre la liberación de reservas", agregó la presidencia.