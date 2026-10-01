EE.UU. sanciona a las automotrices más grandes de Irán y empresas ferroviarias

Irán no prevé nuevas negociaciones con EE.UU. en Nueva York, según informaciones publicadas a finales de septiembre. ( EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH )

Estados Unidos impuso nuevas sanciones el jueves a los fabricantes automotrices más grandes de Irán, así como a empresas ferroviarias, con el objetivo de aumentar la presión económica contra Teherán en medio de la guerra.

"Los sectores ferroviario y automotriz representan algunas de las fuentes de ingresos y de capacidad logística más importantes que aún mantiene el régimen", según un comunicado del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

"La medida de hoy golpea directamente las arterias críticas de las que Irán depende para sostener su economía y eludir las sanciones", agregó.

Las sanciones incluyen a los dos mayores fabricantes de automóviles del país, Iran Khodro (IKCO) y SAIPA, que abastecen tanto al mercado interno como a socios comerciales regionales.

Fabricas asociadas en varias países serán afectadas

En total, las nuevas sanciones pesan sobre siete fabricantes de autos, y forman parte de la operación de Washington para ahogar la economía iraní y sus fuentes de ingresos.

La fábrica de motocicletas Niroo Motor, la más grande de la república islámica, también está entre las sancionadas.

Las medidas afectan también a socios internacionales del sector automotriz de Irán, como Golden Motorcycle Company de Indonesia, y empresas de autopartes en Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong.

Entre las empresas ferroviarias iraníes sancionadas está la estatal Compañía de Ferrocarriles de la República Islámica de Irán (RAI).

La nueva salva de sanciones incluye a importantes empresas siderúrgicas y otros fabricantes en Irán, incluida la Compañía de Producción de Equipos Pesados (HEPCO), "uno de los mayores fabricantes de maquinaria para minería y construcción de carreteras en Oriente Medio", según el comunicado.

También afecta a otras empresas de Emiratos Árabes Unidos y Alemania señaladas de ayudar a compañías siderúrgicas iraníes.

Por último, también se dirigen contra una compleja red de exportación de acero y petróleo gestionada por dos ciudadanos con nacionalidad iraní y dominicana, radicados en Hong Kong.