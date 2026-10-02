Estados Unidos acusa a empresario de contrabandear tecnología de IA a China

El Departamento de Justicia de Estados Unidos. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que un empresario de California fue detenido y acusado de haber introducido de contrabando en China más de 300 millones de dólares en material informático utilizado para la inteligencia artificial (IA).

Greg Lui, de 38 años, también conocido como "Yiu Kong Lui", presuntamente utilizó documentación falsa y envíos a través de terceros países para introducir de contrabando en China los servidores informáticos sujetos a control de exportación, señaló el departamento en un comunicado emitido el jueves.

Los servidores contenían "unidades de procesamiento gráfico (GPU) de fabricación estadounidense, comúnmente utilizadas para la superinteligencia" (SI), añadió, utilizando la nueva denominación del presidente Donald Trump para referirse a la IA.

"Procesaremos con firmeza"

"Proteger la seguridad nacional de Estados Unidos significa impedir que nuestra avanzada tecnología de SI se utilice para reforzar las capacidades militares de nuestros adversarios", declaró el fiscal de California Bill Essayli.

"Procesaremos con firmeza a quienes pongan en riesgo nuestra seguridad nacional por lucro", añadió.

La acusación

Según el comunicado, Lui dirigía una empresa tecnológica llamada Earthmade Computer Inc., que utilizó para comprar y enviar productos a China sin las licencias exigidas por el Departamento de Comercio de Estados Unidos entre 2023 y 2024.

La empresa enviaba los productos a países como Malasia y Singapur, donde no se requiere esa licencia, y posteriormente los reexportaba ilegalmente a China.

De ser declarado culpable, Lui podría enfrentar una pena máxima de 50 años de prisión.

China, durante mucho tiempo considerada rezagada con respecto a Estados Unidos en materia de IA de vanguardia, ha ido cerrando rápidamente esa brecha.

Estados Unidos busca frenar el avance de China mediante controles de exportación sobre los chips avanzados necesarios para la IA de última generación, bloqueando el acceso a los semiconductores estadounidenses de gama alta, como los fabricados por Nvidia.