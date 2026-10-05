Estados Unidos retira todos sus bombarderos de base aérea británica tras incidente

Policías armados custodian un control de carretera frente a la base de la RAF en Fairford, en el suroeste de Inglaterra, el 27 de septiembre de 2026, mientras la policía antiterrorista del Reino Unido investiga un incidente ocurrido cerca de la base, en la localidad de Whelford. ( AFP )

Estados Unidos confirmó el domingo que retiró sus bombarderos B-1 de la base militar británica de Fairford, tras el incidente que llevó al arresto de varios sospechosos, una decisión que se tomó debido a "nuevas amenazas", según dijeron funcionarios a medios estadounidenses.

A finales de septiembre, la policía intervino cerca de la base aérea de Fairford, en el suroeste de Inglaterra, tras una llamada que alertó a los servicios de emergencia sobre "tres vehículos sospechosos".

Esto obligó a evacuar 85 viviendas cerca de la base aérea, que Estados Unidos utilizó para lanzar ataques contra Irán.

En el interior de los vehículos, la policía afirmó que no había encontrado "ningún artefacto explosivo", pero sí gasolina.

"Todos los bombarderos estadounidenses que estaban desplegados en la base de la RAF (Real Fuerza Aérea) Fairford han sido enviados de vuelta a sus bases de origen en Estados Unidos", declaró un funcionario del Departamento de Defensa en un comunicado.

"Nueva amenaza"

Un funcionario estadounidense, que no fue identificado, indicó a la cadena CNN que se decidió el traslado de los bombarderos tras "una nueva amenaza no especificada". Según esta fuente, la última amenaza se trató de un "incidente real".

Por su parte, otro funcionario apuntó que devolver los bombarderos a su base de origen en lugar de trasladarlos a otra base de la región es algo inusual.

Dos funcionarios estadounidenses dijeron al periódico New York Times que las aeronaves fueron trasladadas después de que los comandantes recibieran nuevas amenazas sobre un complot respaldado por Irán contra la base.

Según un funcionario, esta información forma parte de las advertencias de amenaza que aparecieron hace tres semanas pero que en las últimas 24 horas la situación se volvió más urgente, agregó el rotativo.

Seguridad reforzada

Las especulaciones sobre los motivos del incidente van desde una posible amenaza terrorista hasta el robo de combustible, en un momento en que los precios de la energía en el Reino Unido alcanzan máximos históricos esta semana.

El miércoles, el primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó que existían "fuertes indicios" de la implicación de Irán en este incidente, algo que las autoridades iraníes han rechazado.

Seis hombres fueron detenidos en relación con este caso: cinco británicos en el lugar y, unos días más tarde, un británico-iraní, bajo sospecha de "preparación de un acto terrorista".

Todos han sido puestos en libertad bajo control judicial.

"Yo no habría hecho eso", reaccionó en aquel momento el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que el secretario de Estado, Marco Rubio, señaló que el caso implica "claramente a un actor extranjero", sin proporcionar detalles.

La embajada de Irán en Londres afirmó que rechazaba y condenaba "categóricamente" las acusaciones que apuntaban hacia Teherán.

Al parecer, la seguridad en la base se había reforzado recientemente.

En marzo, el Reino Unido dio luz verde a Estados Unidos para utilizar la base de Fairford en ataques defensivos contra Irán, lo que provocó la indignación de Irán y preocupación entre algunos residentes de la zona rural de Gloucestershire, donde se encuentra la base.