Detienen en EE. UU. a una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente de Taiwán

Esta captura de imagen, tomada de un video difundido el 4 de octubre de 2026 a través de la cuenta de X del fiscal estadounidense Bill Essayli, muestra a agentes del FBI junto a Wanying Zhang (segunda por la derecha), quien fue detenida en el aeropuerto de Los Ángeles, California. ( AFP )

Una mujer acusada de espiar para China al hijo del presidente taiwanés Lai Ching-te y a su familia en Estados Unidos fue arrestada el domingo, según informaron autoridades estadounidenses y taiwanesas.

Wanying Zhang, de 34 años, está acusada de actuar como agente no registrada de China y de espiar a un "familiar cercano de un funcionario del gobierno taiwanés" en Estados Unidos, dijo el domingo el fiscal adjunto del país norteamericano, Bill Essayli, en una publicación en X.

La mujer presuntamente vigiló al "hijo de Lai y a su familia -filmando su casa, sus vehículos y enviando información a sus superiores" de la República Popular China-, señaló el FBI en su cuenta de respuesta rápida en X.

Caso de "represión"

La oficina de Lai confirmó que las acciones de Zhang habían tenido como objetivo a la familia del presidente y afirmó que se trataba de un caso de "represión transnacional".

China sostiene que Taiwán forma parte de su territorio y ha amenazado con usar la fuerza para anexar la isla.

Según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP, Zhang presuntamente voló a Seattle el 1 de septiembre de 2025, alquiló un Nissan negro y condujo hasta la casa del hijo de Lai, donde supuestamente fue grabada por cámaras de seguridad de un vecino cuando filmaba a la familia, informó CBS News.

La justicia estadounidense sostiene que Zhang viajó a EE. UU. y, actuando bajo las órdenes de funcionarios chinos, envió "fotos, videos e información sobre matrículas de vehículos a esos funcionarios".

La mujer fue detenida por el FBI en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles el domingo, "cuando intentaba viajar a China", agregó.

El director del FBI, Kash Patel, celebró el arresto en una publicación en X, y advirtió a los adversarios extranjeros que "Estados Unidos ya no es un lugar seguro para llevar a cabo sus operaciones de espionaje".

Lai, quien fue elegido presidente en enero de 2024, ha sido un defensor abierto de la soberanía de Taiwán y es considerado un enemigo por los líderes chinos.

La oficina de Lai condenó unos "actos bárbaros", confirmando que habían tenido como objetivo a la familia del presidente.

Se espera que Zhang comparezca por primera vez ante un tribunal federal el lunes.