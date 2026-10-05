EE. UU. anuncia nuevo ataque contra presunta narcolancha en el Caribe que deja 4 muertos
Organizaciones no gubernamentales critican la ofensiva del Pentágono, que ha dejado más de 230 muertos en la región
El Pentágono informó que fuerzas estadounidenses atacaron el domingo una narcolancha en el Caribe y que cuatro ocupantes murieron en la operación.
- El ataque tuvo lugar en una de las rutas bien conocidas del narcotráfico en el Caribe, según el Comando Sur.
El mensaje en la red social X está acompañado de un video en blanco y negro, en el que un proyectil impacta una lancha en movimiento en alta mar.
Washington lanzó en septiembre una campaña de ataques en la región contra embarcaciones señaladas de participar en actividades de narcotráfico hacia Estados Unidos.
Críticas a la ofensiva
La ofensiva, denunciada por organizaciones no gubernamentales y juristas como ejecuciones extrajudiciales, ha causado al menos 230 muertos, según un recuento de la AFP.
El Pentágono asegura que ha ido reduciendo el ritmo de ataques, ya que, según los responsables militares, el tráfico de estupefacientes por mar se ha reducido drásticamente.