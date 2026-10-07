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Brasil y China se marginan de una declaración del G20 acerca de sobreproducción industrial

La Unión Europea respalda la declaración del G20, que critica la sobreproducción y su impacto en el trabajo forzoso

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    Brasil y China se marginan de una declaración del G20 acerca de sobreproducción industrial
    Jefes de Estado de las 20 mayores economías del mundo, la Unión Europea y la Unión Africana, así como los países invitados, posan para la fotografía oficial durante la cumbre G20, este lunes en los jardines del Museo de Arte Moderno, en Río de Janeiro (Brasil). (EFE/ANDRÉ COELHO )

    El G20, que reúne a países desarrollados y emergentes, emitió una declaración contra la sobreproducción industrial, de la que se marginaron Brasil y China, informó Estados Unidos este miércoles.

    La Unión Europea secundó el llamado contra el exceso de producción, una crítica que suele dirigirse a Pekín. Se considera que la sobreproducción abarata los costos de forma injusta y propicia el trabajo forzoso.

    • Entre los firmantes figuran Argentina, Australia, Canadá, Francia, Alemania, India y Japón.

    Los países se comprometieron a examinar sus capacidades y reservas en sectores como los autos y los vehículos eléctricos, así como en baterías, chips y paneles solares. Polonia, que fue invitada a la mesa del G20 este año, también suscribió la propuesta.

    Además de Brasil y China, no firmaron Indonesia, Rusia y Arabia Saudita, todos ellos miembros del G20. Los ministros de Comercio del grupo se reunieron la semana pasada en Milwaukee, Estados Unidos, para examinar colectivamente sus problemas.

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