EE. UU., Ucrania y países europeos discutirán "nuevas ideas" para acabar la guerra con Rusia

Fotografía de archivo del enviado especial de Estados Unidos a Oriente Medio, Steve Witkoff (i), y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner (d). ( EFE/LUDOVIC MARIN/POOL )

Los enviados del presidente estadounidense Donald Trump se reunirán el viernes en Miami con negociadores ucranianos para debatir nuevas ideas para poner fin a la guerra con Rusia, en un encuentro al que fueron invitados los europeos, dijeron a la AFP dos fuentes estadounidenses.

Steve Witkoff y Jared Kushner analizarán nuevas ideas y propuestas que los negociadores estadounidenses comenzaron a elaborar con los rusos y los ucranianos durante su reciente visita a la región, señaló una fuente conocedora de las conversaciones.

La Unión Europea (UE), el Reino Unido y la OTAN en su conjunto fueron invitados a las negociaciones, según esa fuente.

Las "nuevas ideas" se centran en propuestas de garantías de seguridad para Ucrania y un "proyecto de prosperidad para después de la guerra".

Previamente, en Kiev, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había dicho que la reunión de equipos negociadores duraría dos días.

"También contamos con que un equipo europeo se sume a nuestro grupo negociador", añadió.

Situación actual

Zelenski señaló que su jefe de gabinete, Kirilo Budanov, así como altos cargos de Ucrania participarán en las conversaciones en Estados Unidos.

Los esfuerzos de paz liderados por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania se han visto en gran medida estancados, ya que la atención de Washington se ha desplazado hacia su conflicto con Irán.

Mientras tanto, Ucrania afirma que Rusia ha intensificado sus ataques aéreos en todo el país devastado por la guerra.