El huracán Isaías genera fuertes lluvias y viento mientras se acerca a EE. UU.

Imagen difundida por el Centro Nacional de Huracanes (NCH) de Estados Unidos este jueves. ( EFE/ NHC )

El huracán Isaías genera fuertes lluvias y ráfagas de viento el viernes a medida que se aproxima a la costa de Estados Unidos en el Golfo de México, donde se espera que toque tierra más tarde.

Isaías, un huracán de categoría 3 en una escala de 5, se ubica a 145 km de Pensacola, Florida. Presenta vientos máximos sostenidos de 185 km/h y se mueve a 28 km/h, dijo el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El NHC añadió que las condiciones en el área se deterioran rápidamente y llamó a la población a refugiarse.

Se trata del primer huracán de la temporada en el Atlántico y llega en un momento inusualmente tardío debido al fenómeno de El Niño. También es el primer huracán en impactar territorio continental de Estados Unidos desde Milton en 2024.

Se prevé que Isaías toque tierra cerca de la ciudad de Pensacola y la vecina localidad de Navarre. En esas áreas, los negocios locales, las gasolineras y farmacias cerraron sus puertas, constató un periodista de la AFP.

Varios equipos de trabajadores se ubicaron en zonas estratégicas de Pensacola y Navarre para responder en caso de interrupciones al servicio eléctrico.

Las autoridades de Florida y del vecino Alabama declararon estado de emergencia desde el jueves y ordenaron evacuaciones.

Varios pobladores, mientras tanto, hicieron acopio de agua y víveres ante la llegada del huracán.

"Básicamente tenemos agua, gasolina, gas y protegimos la casa", dijo a la AFP Rob Amason, de 52 años, en una playa de Pensacola. "Estaremos bien".

Preparativos

Las autoridades locales se dijeron preparadas para la llegada del huracán.

"Los recursos están fluyendo, los preparativos son extensos y nos tomamos esta tormenta muy en serio", dijo el gobernador de Florida, Ron DeSantis, más temprano en rueda de prensa.

Autoridades federales anunciaron también que se coordinan con los gobiernos locales para una adecuada respuesta al huracán.

El huracán provocó una suspensión en las operaciones petroleras en el Golfo de México.

Hasta el viernes, cerca del 71 % de la producción energética en la zona fue parcialmente detenida. Esto significa que cerca de 1.5 millones de barriles por día están fuera del mercado, según la Administración de Minerales Marinos del gobierno estadounidense.

La temporada oficial de huracanes del Atlántico se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre. Aunque las tormentas tropicales pueden formarse durante esos meses, el primer huracán suele aparecer mucho antes de octubre.

La tardía formación de Isaías en el Atlántico contrasta con la actividad registrada en el Pacífico, donde se han desarrollado varios huracanes durante el año, entre ellos Polo, que alcanzó la categoría 5, la máxima de la escala Saffir-Simpson.

Los meteorólogos atribuyen esta diferencia a El Niño. Este fenómeno suele favorecer una mayor actividad de huracanes en el Pacífico, mientras que en el Atlántico altera los vientos de tal forma que dificulta que las tormentas se fortalezcan y se conviertan en huracanes.