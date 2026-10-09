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Rubio anuncia el envío de ayuda de EE.UU. a Panamá tras el terremoto

El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó el alcance de los daños ni los recursos que serán desplegados

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    Rubio anuncia el envío de ayuda de EE.UU. a Panamá tras el terremoto
    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio (AFP)

    El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció este viernes que su departamento moviliza recursos y personal para asistir a Panamá tras el terremoto de magnitud 7,7 registrado en el sur del país, a petición del Gobierno panameño.

    "Estados Unidos apoya al pueblo panameño", escribió Rubio en su cuenta de X, quien aseguró que sigue de cerca los informes sobre el sismo y difundió una línea directa de asuntos consulares para atender consultas relacionadas con la emergencia.

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    Detalles del sismo

    El jefe de la diplomacia estadounidense no precisó el alcance de los daños ni los recursos que serán desplegados, y señaló que la asistencia se coordina con las autoridades panameñas.

    • El terremoto sacudió Panamá a las 12:56 hora local (17:56 GMT) y fue reportado inicialmente con una magnitud de 7,6, que luego fue actualizada a 7,7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

    De acuerdo con ese organismo, el epicentro del sismo se registró a 12 kilómetros de la localidad de Tonosí, ubicada en el sur de Panamá, y a unos 239 kilómetros de la capital de Panamá.

    Como constató EFE, el temblor se sintió con fuerza en algunas zonas de la capital de Panamá, donde varios edificios en la antigua área bancaria fueron desalojados preventivamente

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