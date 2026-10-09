Rubio insta a todos los opositores venezolanos a participar en la negociación con el gobierno

Fotografía cedida por el Departamento de Estado de Estados Unidos donde aparece su secretario, Marco Rubio, y la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, posando durante una reunión, a finales de marzo de este año, en Washington. ( EFE/ FREDDIE EVERETT/ DEPARTAMENTO DE ESTADO EE. UU. )

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, instó este viernes a "todos los elementos en la oposición" venezolana a participar en la negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

La próxima ronda de la mesa negociadora será instalada el 14 de octubre, declaró Rubio a periodistas al recibir en el Departamento de Estado a la líder del bando opositor en las discusiones con el gobierno, Dinorah Figuera.

Rubio declaró que Figuera tenía el "apoyo al 100%" de Washington.

Una tercera ronda de conversaciones

"Le pedimos a todos los elementos que están en oposición, y a todos los elementos en la sociedad, que participen y apoyen este proceso", dijo Rubio.

De acuerdo al Departamento de Estado, esta tercera ronda "se centrará en finalizar el proceso de selección de la Corte Suprema" y en ofrecer "a los individuos y partidos políticos garantías necesarias para elecciones creíbles".

Sin embargo, la oposición muestra disensiones internas, y algunos sectores critican la lentitud del proceso.

La líder del principal partido opositor Vente Venezuela, María Corina Machado, se mantiene en el exilio.

Machado, que se ha reunido en varias ocasiones con Rubio y miembros del gobierno de Trump, se mantiene al margen de esas conversaciones en Caracas.

"Esta es la mejor oportunidad que Venezuela ha tenido en mucho tiempo de restablecer de nuevo la democracia", enfatizó Rubio.

"Nuestro deseo no es simplemente que Venezuela tenga una elección, sino también que tenga una democracia duradera" explicó.

"Este no es un proceso fácil, pero es un proceso posible", añadió por su parte Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, reconocida por Estados Unidos como órgano legislativo legítimo.

"Creemos que el cumplimiento de esta hoja de ruta, con el acompañamiento de Estados Unidos, sin duda alguna va a llevar a nuestro país al progreso" indicó.

Contentos con la inversión petrolera

Las diferencias entre Figuera y Machado son públicas acerca del rumbo y el ritmo de las negociaciones.

Tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa en una operación militar estadounidense el 3 de enero, el presidente Donald Trump declaró abiertamente que el principal objetivo era recuperar el control de la riqueza petrolera y reactivar su explotación.

Rubio, por su parte, anunció un proceso de tres partes: estabilización económica, principalmente con la apertura de la explotación petrolera a intereses extranjeros, la negociación política y las elecciones.

"Estamos muy contentos también de ver el progreso a través de lo que es la inversión petrolera", aseguró la representante opositora ante la prensa.

Preguntada sobre cuándo se celebrarán elecciones en su país, Figuera respondió: "vamos a estar garantizando el camino y la hoja de ruta para que haya elecciones".

"Quiero dejar absolutamente claro que este proceso que ella está encabezando, junto con su equipo, cuenta con el mayor respaldo posible de los niveles más altos de nuestro Gobierno" recalcó Rubio, señalando a Figuera.

El jefe de la diplomacia estadounidense ha dicho en otras ocasiones que tiene un aprecio personal por Machado, y ha garantizado que Washington no se opone a su regreso a Venezuela.

Trump fue preguntado recientemente sobre la suerte de Machado, que ha denunciado que en al menos tres ocasiones se le ha impedido volver a su país.

"Es una gran mujer, y todo va a salir bien", aseguró Trump a periodistas, tras recordar que Machado le regaló la medalla de su premio Nobel de la Paz.

Pero Trump muestra al mismo tiempo su satisfacción con Delcy Rodríguez, la presidenta interina, y recientemente estimó que Venezuela no está lista aún para unas elecciones.

Rodríguez impulsó bajo presión de Washington una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos.

Pero no se ha comprometido a dar una fecha de elecciones.