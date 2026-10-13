La embajadora de EE. UU. en Grecia dimite ante escándalo de presunta corrupción

Donald Trump Jr. y su exnovia la embajadora de EE. UU. en Grecia Kimberly Guilfoyle, esperan que el presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump lleguen y aborden el Air Force One por última vez en la Base de la Fuerza Aérea Andrews, Maryland. ., Miércoles 20 de enero de 2021. ( ARCHIVO/DL )

La embajadora estadounidense en Grecia, Kimberly Guilfoyle, dimitió de su cargo a petición del presidente Donald Trump, tras supuestas grabaciones difundidas por la prensa en las que parece pedir a un acaudalado donante republicano dinero para saldar deudas.

"Hemos pedido a la embajadora Guilfoyle que dimita" declaró este martes la nueva portavoz de la Casa Blanca, Katie Zacharia.

"Ha sido un valioso activo para el equipo y le deseamos lo mejor" añadió Zacharia, en su primera rueda de prensa como portavoz presidencial.

Trump confirmó luego a periodistas, antes de emprender un vuelo rumbo a Alaska, que le había pedido que dejara el cargo. "No me gustó lo que leí", dijo.

"Estas acusaciones son falsas y tengo la intención de defender con firmeza mi nombre, mi reputación y mi integridad" reaccionó la embajadora en su cuenta personal de Instagram.

"Siempre le estaré agradecida al presidente Donald J. Trump y al secretario de Estado Marco Rubio", aseguró.

Guilfoyle pidió poco antes de ser confirmada en el cargo a un acaudalado donante del presidente Trump que le ingresara dinero para saldar una deuda de 100,000 dólares, reveló el diario Wall Street Journal.

"Si giras el dinero a American Express, no aparecerá en ninguna parte", escribió el 3 de julio en la aplicación de mensajería Signal la expareja de Donald Trump junior, el hijo mayor del presidente.

Detalles del escándalo

El escándalo llegó en plena y reñida campaña electoral y con la popularidad de Trump en niveles muy bajos, según los sondeos.

Según el Wall Street Journal, que se apoya en capturas de pantalla, Guilfoyle se estuvo escribiendo durante meses con Eric Deters, un jurista y excandidato al Congreso por el estado de Kentucky, que a su vez estaba tratando de que la administración Trump interviniera para resolverle problemas fiscales.

Desde 2020, este rico donante republicano entregó cientos de miles de dólares a la familia Trump y para apoyar la candidatura presidencial.

Pero el pedido que en julio le hizo Guilfoyle parece más personal. El objetivo era saldar la deuda de su tarjeta de crédito. "Querido, necesito que me hagas esto hoy mismo", le escribió.

Deters no efectuó el pago, alegando que eso habría puesto en peligro su matrimonio, añade el Wall Street Journal.

El diario indicó que un abogado de la embajadora Guilfoyle puso en duda la autenticidad de los mensajes publicados.

La prensa estadounidense se hizo eco en los últimos días de otros posibles conflictos de interés protagonizados por Guilfoyle, exfiscal y animadora de Fox News, y exesposa del gobernador demócrata de California, Gavin Newsom.