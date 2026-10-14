El FBI niega que su director esté de visita en Rusia

El director del FBI, Kash Patel, no está en Rusia. El desmentido del organismo se produjo tras la difusión del supuesto viaje de un medio estadounidense. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El FBI negó el miércoles un reporte de medios estadounidenses según el cual su director Kash Patel estaba de visita en Rusia, al insistir en que se encontraba en un acto en una universidad de Virginia, en Estados Unidos.

La cadena de noticias estadounidense MS Now informó que Patel había aterrizado en Rusia para una reunión programada apenas semanas antes de las cruciales elecciones de mitad de mandato, citando a dos personas familiarizadas con el asunto.

Pero el FBI afirmó en una publicación en X que la información era incorrecta: "Aquí es donde está realmente Kash Patel... Liberty U, en un evento de reconocimiento a las fuerzas del orden".

Evidencias de presencia de Patel en EE.UU.

Un video publicado el miércoles en YouTube por una filial de ABC mostraba a Patel hablando en un panel en la Facultad de Derecho de la Liberty University, en Lynchburg, Virginia.

La especulación de que Patel pudiera viajar a Moscú ha circulado desde que el medio Politico informó en julio de que el jefe del FBI planeaba un viaje a Rusia, probablemente a mediados de octubre, citando a conocedores del tema.

El debate se produce días después de que el presidente Donald Trump dijera que su homólogo ruso Vladimir Putin quería alcanzar un acuerdo sobre la guerra en Ucrania, al acusar al líder ucraniano Volodimir Zelenski de resistirse a un compromiso.

Trump ha arremetido repetidamente contra Zelenski, uno de los principales líderes prooccidentales en Europa, llegando incluso a decir que debería ser reemplazado como presidente.

El mandatario también se ha negado a menudo a criticar a Putin, en contravía incluso de miembros de su propio Partido Republicano, mientras Putin intensifica los ataques contra Ucrania.

La semana pasada, Trump enfureció a los aliados europeos de Ucrania con la noticia de un acuerdo para comprar diésel ruso, duramente sancionado, con el fin de reducir los precios internos en Estados Unidos, un tema clave de cara a las venideras elecciones del 3 de noviembre.