American Airlines deja de volar a tres destinos en Estados Unidos, México y Catar

Personas descienden de un avión de American Eagle que aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela). ( EFE/ MIGUEL GUTIÉRREZ )

La aerolínea estadounidense American Airlines suspendió durante 2026 sus vuelos a tres destinos en Estados Unidos, México y Oriente Medio, una decisión que reduce las opciones de conexión para pasajeros que utilizaban estas rutas, especialmente en aeropuertos regionales con una oferta limitada de servicios comerciales.

Los destinos afectados son Santa María, en California; Tijuana, en México, y Doha, capital de Catar, según informó Fox News el miércoles 14 de octubre, con base en datos de la firma de análisis aeronáutico Cirium y reportes de la publicación especializada Simple Flying.

La compañía explicó que las decisiones responden al rendimiento comercial de las rutas y a la necesidad de optimizar la utilización de sus aeronaves. Las suspensiones, sin embargo, no implican que las tres ciudades hayan quedado sin transporte aéreo, pues otras empresas mantienen operaciones en estos mercados.

Santa María pierde conexión con una de las principales aerolíneas estadounidenses

En Santa María, California, American Airlines puso fin el 7 de mayo a sus vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Phoenix Sky Harbor, apenas siete meses después de comenzar a operar la ruta, el 15 de octubre de 2025.

El servicio era ofrecido bajo la marca American Eagle, mediante un acuerdo con SkyWest Airlines.

La compañía explicó al medio local KEYT que la conexión no alcanzó los resultados comerciales esperados y que SkyWest decidió suspender las operaciones. Los pasajeros afectados podían recibir alternativas de transporte o solicitar reembolsos.

Tras la salida de American, Allegiant Air permanece como la única aerolínea comercial que presta servicios en el aeropuerto de Santa María, con vuelos hacia Las Vegas.

Tijuana pierde su única conexión directa operada por una aerolínea estadounidense

En México, American Airlines eliminó su ruta entre Phoenix y Tijuana, que comenzó a operar el 15 de febrero de 2024.

La decisión fue anunciada en mayo y se hizo efectiva a principios de agosto de 2026. La aerolínea confirmó a AirlineGeeks que el servicio no había cumplido las expectativas de rendimiento.

La conexión operaba hasta cinco veces por semana mediante aeronaves regionales CRJ-700 de SkyWest.

Su eliminación dejó a Tijuana sin vuelos directos operados por compañías estadounidenses, aunque el aeropuerto mantiene una amplia red de conexiones nacionales mexicanas.

American abandona su ruta más larga desde Filadelfia

El tercer destino afectado es Doha, capital de Catar, donde American Airlines operaba una conexión desde el Aeropuerto Internacional de Filadelfia.

El vuelo, de aproximadamente 14 horas y media, era el más largo que había operado desde esa terminal estadounidense.

El servicio fue suspendido inicialmente por las hostilidades en Oriente Medio y posteriormente retirado de manera definitiva de la programación de American Airlines en junio.

Sin embargo, la conexión directa entre Filadelfia y Doha no desapareció. Qatar Airways anunció su regreso a esa ruta con vuelos diarios desde el 1 de agosto de 2026, según informó The Philadelphia Inquirer.

La aerolínea también prepara nuevas conexiones

Los recortes forman parte de una reorganización de rutas que no supone una retirada generalizada de American Airlines de los mercados internacionales.

Para 2027, la compañía anunció nuevos servicios desde Filadelfia hacia Oporto, Portugal; Viena, Austria, y Reikiavik, Islandia, con fechas de inicio previstas entre marzo y mayo.