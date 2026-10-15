Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE.UU.

La comparecencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores se produjo una semana después de que la Fiscalía estadounidense presentara una acusación sustitutiva que introduce nuevos señalamientos contra ambos procesados y amplía el alcance de las responsabilidades penales que pretende atribuirles. ( CC )

Un juez federal de Estados Unidos aplazó hasta el 14 de junio de 2027 el inicio del juicio contra el depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes comparecieron este jueves ante un tribunal de Nueva York para responder a nuevos cargos de conspiración para cometer torturas contra personas detenidas en Venezuela.

Durante la audiencia, celebrada ante el juez federal Alvin Hellerstein, ambos acusados se declararon no culpables de las nuevas imputaciones presentadas por la Fiscalía estadounidense, que amplían el proceso penal abierto anteriormente por presuntos delitos relacionados con el narcotráfico y el tráfico de armas.

Maduro rechazó las acusaciones y sostuvo ante el tribunal que la nueva imputación se fundamenta en «falsas acusaciones y testimonios», según informó la agencia española EFE. Su declaración constituye una nueva impugnación de los señalamientos de las autoridades estadounidenses.

Por su parte, Flores afirmó ante Hellerstein que es «completamente inocente» y formalizó su declaración de no culpabilidad respecto de los cargos incorporados recientemente al expediente judicial.

La comparecencia se produjo una semana después de que la Fiscalía estadounidense presentara una acusación sustitutiva que introduce nuevos señalamientos contra ambos procesados y amplía el alcance de las responsabilidades penales que pretende atribuirles.

Nuevas acusaciones de tortura

Según la acusación presentada por los fiscales, Maduro y Flores habrían participado en una conspiración para cometer actos de tortura contra personas detenidas en Venezuela, entre ellas ciudadanos estadounidenses.

Las prácticas descritas por la Fiscalía incluyen simulacros de ahogamiento, agresiones sexuales y golpizas, métodos que las autoridades estadounidenses atribuyen a la presunta actuación de personas vinculadas con la estructura de poder del anterior Gobierno venezolano.

La incorporación de estos hechos introduce una nueva dimensión en el proceso judicial, hasta ahora centrado principalmente en acusaciones de narcotráfico, narcoterrorismo y delitos relacionados con armas.

Los señalamientos sobre torturas forman parte de la tesis de la acusación y deberán ser examinados durante el procedimiento. La declaración de no culpabilidad de ambos acusados implica que los cargos permanecen controvertidos y no constituyen hechos judicialmente probados.

De acuerdo con la acusación actualizada, recogida por EFE y el diario español El País, los fiscales sostienen que el aparato estatal venezolano habría desarrollado durante años una política de persecución contra opositores, militares y otras personas consideradas adversarias del Gobierno. La Fiscalía atribuye a Maduro la dirección de ese sistema y señala a Flores por su presunta participación en determinadas actuaciones represivas.

La documentación judicial menciona, entre las presuntas víctimas, a tres ciudadanos estadounidenses. También describe episodios de amenazas contra familiares de detenidos, descargas eléctricas y otras formas de maltrato físico y psicológico.

Flores también enfrenta cargos de narcoterrorismo

Otra de las novedades de la acusación sustitutiva es la incorporación de Cilia Flores al cargo de conspiración para cometer narcoterrorismo, que anteriormente estaba dirigido únicamente contra Maduro.

Ambos continúan acusados de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, así como de posesión y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos, según el expediente judicial citado por EFE.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían utilizado su posición de poder para facilitar actividades vinculadas con el tráfico internacional de drogas. En particular, les atribuye una presunta conspiración relacionada con la distribución de cocaína y el apoyo económico a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York desde que fueron capturados el 3 de enero de 2026 durante una operación militar estadounidense en Caracas y trasladados posteriormente a territorio norteamericano.

Juez exhaminará solicitud de acusados el 17 de noviembre

Los abogados de los acusados han planteado argumentos de inmunidad soberana para solicitar la desestimación de los cargos, una posición rechazada por la Fiscalía estadounidense.

El juez Hellerstein tiene prevista para el 17 de noviembre una audiencia dedicada a examinar esa solicitud, una cuestión que podría influir en el desarrollo del procedimiento antes de la celebración del juicio.

En el caso de Flores, el tribunal también ha rechazado una petición de libertad bajo fianza, presentada en medio de los planteamientos de su defensa sobre sus condiciones personales y de salud.

El proceso contra ambos se desarrolla mientras Venezuela atraviesa una nueva etapa política tras la salida de Maduro del poder. La ampliación de las acusaciones obliga ahora a la Fiscalía a sostener ante el tribunal no solo sus señalamientos relacionados con el narcotráfico, sino también los relativos a una presunta conspiración para cometer torturas.

Con el juicio fijado para el 14 de junio de 2027, Maduro y Flores continuarán enfrentando las distintas fases del procedimiento judicial. Ambos mantienen su declaración de no culpabilidad y, conforme al sistema judicial estadounidense, conservan la presunción de inocencia hasta que exista una eventual sentencia condenatoria.