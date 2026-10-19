Embajador de EE. UU. en la ONU y Freedom House denuncian violaciones de derechos humanos en Cuba

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz. ( DIARIO LIBRE )

El embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, y el director ejecutivo de Freedom House, Jamie Fly, denunciaron presuntas violaciones de derechos humanos en Cuba durante una rueda de prensa organizada por la Misión de Estados Unidos ante la ONU, en la que Diario Libre participó de manera virtual.

La actividad, titulada Holding the Cuban Regime Accountable for its Human Rights Abuses (Exigir responsabilidades al Gobierno cubano por sus abusos contra los derechos humanos), abordó la situación de los presos políticos, las restricciones a las libertades civiles, las misiones médicas cubanas en el extranjero y la posición de Washington frente a la resolución anual de la Asamblea General sobre el embargo económico a la isla.

Durante su intervención, Waltz afirmó que Estados Unidos busca exponer ante la comunidad internacional las denuncias contra las autoridades cubanas y cuestionó los argumentos de La Habana sobre las consecuencias del embargo.

"Lo que no vamos a permitir es que esas mentiras sean propagadas aquí sin ser cuestionadas", expresó el diplomático, en referencia a la posición que, según dijo, mantiene el Gobierno cubano ante las Naciones Unidas. La cita corresponde a una traducción al español de sus declaraciones originales en inglés.

Por su parte, Fly sostuvo que Cuba mantiene restricciones severas a las libertades fundamentales y citó el índice de Freedom House, en el que el país obtuvo nueve puntos sobre 100 y cero en derechos políticos, según explicó durante el encuentro.

Situación de presos políticos

"Durante todo ese período de 53 años, Cuba ha sido clasificada como ´no libre´ en nuestro índice", afirmó Fly, en una declaración traducida al español del inglés.

Cooperación médica cubana

El director ejecutivo de Freedom House también citó cifras de Prisoners Defenders según las cuales más de 1,300 presos políticos permanecen en Cuba y mencionó los casos de los músicos Maykel Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, así como los del opositor Félix Navarro y su hija Saily Navarro.

Orden de arresto a Raúl Castro

Otro de los temas tratados fue el envío de profesionales de la salud cubanos a otros países.

Fly calificó ese sistema como una forma de trabajo forzoso y afirmó que los pagos por los servicios médicos son canalizados al Gobierno cubano, mientras que Waltz pidió a los países latinoamericanos revisar sus acuerdos de cooperación médica con la isla.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el embajador también fue consultado sobre la orden de arresto emitida en Florida contra el expresidente cubano Raúl Castro, relacionada con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El embajador Mike Waltz dijo que no tenía claridad sobre cómo se relacionaban los cargos estatales con los federales, aunque señaló que, según su entendimiento, el Departamento de Justicia ya había presentado una acusación contra Castro.

Waltz enmarcó la medida en la búsqueda de justicia por la muerte de los cuatro ocupantes de las aeronaves y sostuvo que el caso será impulsado tanto en el ámbito estatal como en el federal.

"La justicia vendrá", afirmó el diplomático, en una declaración traducida al español del inglés original.

Los panelistas plantearon sus denuncias en el marco de una iniciativa diplomática estadounidense dirigida a cuestionar la actuación del Gobierno cubano ante la ONU y a solicitar que otros países presten mayor atención a las acusaciones sobre derechos humanos.