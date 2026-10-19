EE. UU. busca cambiar el voto de países sobre resolución de la ONU contra el embargo a Cuba

Fotografía de una persona en patineta junto a un perro en una calle de La Habana (Cuba). ( EFE )

Estados Unidos ha solicitado a otros gobiernos que reconsideren su voto sobre la resolución anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas que condena el embargo económico contra Cuba, afirmó el embajador estadounidense ante el organismo, Mike Waltz.

Durante una rueda de prensa organizada por la Misión de Estados Unidos ante la ONU, Waltz indicó que Washington ha sostenido conversaciones con representantes diplomáticos, particularmente europeos, para cuestionar su respaldo a la resolución, cuya votación esta prevista para los días 27 y 28 de octubre.

"¿Cómo pueden continuar votando por esta resolución, que es una herramienta de propaganda para el régimen cubano y que está afectando directamente su seguridad nacional?", expresó Waltz al referirse a los argumentos que ha presentado a sus interlocutores. La declaración fue traducida al español del inglés original.

El diplomático sostuvo que los gobiernos deben tomar en cuenta las denuncias sobre derechos humanos en Cuba y afirmó que las autoridades de la isla utilizan el embargo para justificar la crisis económica y social.

Waltz también mencionó denuncias de corrupción, la situación de los presos políticos y las condiciones de los profesionales cubanos enviados a trabajar al extranjero.

El embajador señaló que la discusión sobre el embargo no debe desplazar los asuntos de derechos humanos, seguridad y desarrollo que forman parte de la agenda de las Naciones Unidas.

Controversia diplomática

La resolución sobre el embargo constituye uno de los principales puntos de confrontación diplomática entre Washington y La Habana.

Las declaraciones de Waltz se produjeron durante una rueda de prensa este lunes, en la que estuvo presente de manera virtual Diario Libre, dedicada a las denuncias estadounidenses contra el Gobierno cubano, antes de la votación prevista en la Asamblea General.