El Boeing 737 MAX 10 obtiene su certificación tras varios años de retrasos

Cinco años después de su vuelo inaugural, las autoridades estadounidenses dieron la aprobación final al Boeing 737 MAX 10, con lo que se prevé comenzar sus entregas el próximo año.

La Agencia Federal de Aviación (FAA) emitió un certificado que confirma que el avión más grande de la familia MAX "cumple con todos los requisitos aplicables de diseño y seguridad", indicó un comunicado del Departamento de Transporte.

"La decisión de la FAA se produce tras una revisión exhaustiva del diseño del avión y de los requisitos de seguridad", dijo el administrador de la agencia, Bryan Bedford.

El MAX 10 realizó su primer vuelo en junio de 2021 y, en ese momento, tenía como objetivo iniciar las primeras entregas en 2023.

Pero los reguladores estadounidenses han sometido los diseños de Boeing a un intenso escrutinio tras dos accidentes de aviones MAX en 2018 y 2019 que en conjunto cobraron 346 vidas.

Plan de entregas

El proceso también se ralentizó por un vuelo de Alaska Airlines, en enero de 2024, que estuvo cerca de ser catastrófico después de que un panel del fuselaje se desprendiera en pleno viaje.

Ahora Boeing prevé comenzar las entregas de este avión en 2027.

La medida, que sigue a la certificación del 737 MAX 7 en agosto, despeja el camino para un aumento en las entregas de aviones en los próximos años. Esto es clave para el plan de Boeing para mejorar su rendimiento financiero tras un prolongado periodo de debilidad.

El anuncio del martes coincidió con una visita prevista del secretario de Transporte, Sean Duffy, a Everett, Washington.

"Después de exhaustivas revisiones de seguridad —incluidas miles de horas de vuelos de prueba— el equipo de la FAA está listo para aprobar la venta de este avión de gran importancia", dijo Duffy.

El MAX 10 tiene una capacidad máxima de 230 asientos, frente a los 172 del MAX 7, según el sitio web de Boeing.

El director ejecutivo de la compañía, Kelly Ortberg, dijo en una conferencia en Wall Street en septiembre que espera aumentar la producción del 737 MAX a 52 unidades al mes en 2027 desde el nivel mensual de 47.

A finales de septiembre, funcionarios de la FAA suspendieron brevemente la certificación por preocupaciones relacionadas con un problema de software. Pero más tarde concluyeron que el problema no entrañaba riesgos para la seguridad.