Hermanos al Rescate: de salvar balseros cubanos a convertirse en objetivo de los cazas de Castro

Lo que comenzó como una iniciativa de exiliados cubanos para localizar y salvar a compatriotas que escapaban de la isla en precarias embarcaciones terminó convertido en uno de los episodios más graves de la confrontación entre Cuba y Estados Unidos.

Hermanos al Rescate, una organización que utilizaba pequeñas avionetas para patrullar el estrecho de Florida, perdió a cuatro de sus integrantes el 24 de febrero de 1996, cuando cazas militares cubanos derribaron dos aeronaves civiles en aguas internacionales.

Casi treinta años después, el caso vuelve a los tribunales. El pasado lunes 19 de octubre de 2026, la Fiscalía de Florida anunció una orden de arresto contra el expresidente cubano Raúl Castro, de 95 años, por conspiración para cometer asesinato en primer grado.

La decisión atribuye al entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias participación en la cadena de mando que autorizó el ataque.

Una organización nacida del éxodo

Hermanos al Rescate (Brothers to the Rescue) fue fundada en 1991 por el exiliado cubano José Basulto, aunque sus antecedentes se remontan al éxodo del Mariel de 1980, cuando aproximadamente 125,000 cubanos llegaron a Estados Unidos. Su propósito inicial era impedir que quienes intentaban atravesar el estrecho de Florida murieran ahogados, deshidratados o perdidos en alta mar.

Desde el aeropuerto de Opa-locka, en el área de Miami, sus pilotos voluntarios despegaban en pequeñas avionetas Cessna para recorrer las rutas utilizadas por los balseros. Volaban a baja altura, identificaban embarcaciones en dificultades, comunicaban sus coordenadas a la Guardia Costera estadounidense y, cuando era necesario, lanzaban suministros y chalecos salvavidas.

La organización se sostenía mediante donaciones privadas y trabajo voluntario. En 1995 disponía de cinco aeronaves y un presupuesto anual de aproximadamente 1.2 millones de dólares. Según sus propias estimaciones, sus operaciones habían contribuido a salvar unas 6,000 vidas, una cifra atribuida al grupo y no a una verificación independiente.

De los rescates a la confrontación en la década de los 90

La actividad de Hermanos al Rescate cambió durante la década de 1990. La crisis de los balseros de 1994 y los posteriores acuerdos migratorios entre Washington y La Habana modificaron el tratamiento de los cubanos interceptados en el mar. La organización comenzó entonces a combinar sus misiones humanitarias con acciones de desobediencia civil y oposición política al Gobierno de Fidel Castro.

Sus pilotos realizaron vuelos sobre La Habana y lanzaron octavillas (volantes) con mensajes antigubernamentales. El Gobierno cubano consideró estas incursiones violaciones de su soberanía y advirtió que defendería su espacio aéreo.

La Administración estadounidense también expresó preocupación. Documentos desclasificados de la Administración Federal de Aviación (FAA), divulgados por el Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington, muestran que las autoridades habían advertido a Basulto sobre los riesgos de sus operaciones. En enero de 1996, una funcionaria llegó a plantear la posibilidad de que Cuba derribara alguna de las aeronaves.

El día de los derribos

El 24 de febrero de 1996, tres avionetas de Hermanos al Rescate despegaron de Opa-locka. Dos fueron destruidas por misiles disparados desde cazas cubanos MiG-29. Murieron Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales. Una tercera aeronave, pilotada por José Basulto, logró regresar a Florida.

Reacción internacional

La Habana sostuvo que las aeronaves habían vulnerado su espacio aéreo. Sin embargo, la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), solicitada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, determinó que los derribos ocurrieron en espacio aéreo internacional y que Cuba incumplió las normas internacionales aplicables a la interceptación de aviones civiles.

El ataque provocó una crisis diplomática y contribuyó al endurecimiento de la política estadounidense hacia Cuba durante la presidencia de Bill Clinton.

Una red de espionaje dentro del grupo

La investigación judicial estadounidense sostiene que agentes de la inteligencia cubana, pertenecientes a la denominada Red Avispa, se infiltraron en Hermanos al Rescate para conocer sus actividades y transmitir información a La Habana. Entre los nombres vinculados a esas operaciones figuran René González y Juan Pablo Roque.

Según la Fiscalía de Florida, el espionaje formó parte de la llamada Operación Escorpión, relacionada con la preparación del ataque.

La nueva acusación contra Raúl Castro se apoya, entre otros elementos, en una grabación divulgada en 2006 por el periodista cubano Wilfredo Cancio, en la que el antiguo jefe militar reconoce haber impartido instrucciones para derribar las avionetas sobre el mar.

El periódico El País destacó el 19 de octubre de 2026 la importancia de esa grabación para la investigación.

La orden de arresto no constituye una declaración de culpabilidad y su ejecución dependerá de que Castro pueda ser detenido legalmente fuera de Cuba.

Rusia sale en defensa de Castro

La reacción internacional no tardó. Este martes 20 de octubre, Rusia rechazó la orden de arresto, calificó las acusaciones de infundadas y reafirmó su solidaridad con Cuba.

Según informó la agencia AFP, el Ministerio de Exteriores ruso consideró que la actuación judicial responde a una venganza del sector anticastrista de Miami, tres décadas después de los acontecimientos.

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, también rechazó la medida, que calificó de maniobra política sin fundamento jurídico, según publicó Diario Libre. Mientras Washington mantiene abiertas las vías judiciales estatal y federal, el episodio devuelve a la actualidad la historia de una organización que nació para rescatar balseros y terminó enfrentada militarmente al Gobierno cubano.