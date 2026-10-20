EE. UU. cree que los cuatro militares salvadoreños desaparecidos en Haití sobrevivieron

Imagen de archivo sobre la violencia de las pandillas en Haití.. ( EFE/ MENTOR DAVID LORENS ARCHIVO. )

El Gobierno de Estados Unidos considera que los cuatro militares salvadoreños desaparecidos desde el domingo 18 de octubre, tras una emboscada de grupos armados en Haití, lograron sobrevivir al ataque, aunque las fuerzas internacionales todavía desconocen su paradero.

De acuerdo con la agencia de noticias AP, la información fue ofrecida por el embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, durante una reunión del Consejo de Seguridad celebrada el lunes 19 de octubre para abordar la situación de seguridad en Haití.

"Creemos que los cuatro hombres sobrevivieron, pero siguen desaparecidos", declaró Waltz, quien también dirigió un mensaje a los militares.

"A nuestros cuatro hermanos salvadoreños de armas: no están olvidados. La Fuerza de Supresión de Pandillas está con ustedes. Estados Unidos está con ustedes y los llevaremos a casa", expresó el diplomático.

Las declaraciones representan una señal de esperanza sobre la situación de los cuatro aerotécnicos, integrantes de la Fuerza de Tarea Libertad II de El Salvador, aunque no constituyen una confirmación de que se encuentren con vida.

Hasta este martes 20 de octubre, las autoridades salvadoreñas y el mando de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) no habían confirmado la localización de los militares ni el establecimiento de contacto con ellos.

Emboscada con cientos de disparos y explosivos

Waltz explicó que los militares fueron atacados cuando regresaban a su campamento desde un mercado situado en las afueras de Puerto Príncipe.

Según su relato, los integrantes de las pandillas dispararon cientos de proyectiles y utilizaron explosivos contra el vehículo blindado en el que viajaban los soldados.

El ataque ocurrió en Santo, una localidad de Croix-des-Bouquets, a unos doce kilómetros de la capital haitiana.

La Fuerza Armada de El Salvador confirmó que el blindado fue alcanzado por los explosivos y terminó incendiándose. Sin embargo, los cuatro militares consiguieron abandonar el vehículo antes de que las llamas lo consumieran.

Desde entonces, se desconoce su ubicación.

Tras recibir la alerta, las fuerzas salvadoreñas desplegaron helicópteros para apoyar a sus efectivos, pero las aeronaves también fueron atacadas con armas de fuego.

Las autoridades militares informaron que se realizaron múltiples intentos de aproximación por tierra y aire, obstaculizados por los enfrentamientos y las condiciones de seguridad de la zona.

La búsqueda continúa en coordinación con otros contingentes internacionales desplegados en Haití.

Estados Unidos advierte a las pandillas

Durante su intervención ante el Consejo de Seguridad, Waltz condenó la emboscada y advirtió que el ataque no provocará la retirada de la misión internacional.

"A las pandillas y a sus líderes que perpetraron este cobarde ataque, si creen que van a intimidar a esta coalición para que retroceda, han cometido un terrible error", afirmó.

El representante especial de la GSF, Jack Christofides, también advirtió ante Naciones Unidas que los grupos criminales están poniendo a prueba la capacidad de respuesta de la nueva fuerza internacional.

El incidente constituye uno de los ataques más graves contra las tropas extranjeras desde el inicio de las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas, respaldada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

La misión tiene el objetivo de apoyar a las autoridades haitianas en el combate contra las organizaciones criminales que mantienen el control de amplias zonas del territorio, particularmente en Puerto Príncipe y sus alrededores.

La emboscada también motivó una alerta de la Embajada de Estados Unidos en Haití, que recomendó a sus ciudadanos evitar el área de Santo y Croix-des-Bouquets debido a los enfrentamientos armados.