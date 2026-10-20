Roban casi un millón de dólares en cartas de Pokémon y deportes de un camión de FedEx

Arte promocional de «Fusión Dual» del juego de cartas coleccionables Pokémon Pocket. ( IMAGEN DEL CENTRO DE PRENSA DE POKEMON COMPANY. )

Los delincuentes aprovecharon que el conductor había dejado estacionado el vehículo frente a una empresa de autenticación de artículos coleccionables en California

Un grupo de delincuentes robó más de 200 paquetes con cartas coleccionables de Pokémon y figuras deportivas valoradas en al menos 963,000 dólares de un camión de FedEx estacionado frente a las instalaciones de Professional Sports Authenticator (PSA), en Santa Ana, California, Estados Unidos.

El robo ocurrió el 13 de octubre, pero fue confirmado públicamente por las autoridades policiales esta semana, según informaron Associated Press, CBS News y Los Angeles Times.

Los paquetes contenían cartas que habían sido enviadas desde diferentes puntos de Estados Unidos a PSA, una de las principales empresas dedicadas a verificar la autenticidad y evaluar el estado de conservación de artículos coleccionables.

Las piezas ya habían pasado por el proceso de evaluación y estaban siendo devueltas a sus propietarios cuando fueron robadas.

¿Cómo ocurrió el robo?

Según la investigación policial, el conductor del camión dejó el vehículo estacionado cerca del centro de distribución de PSA, ubicado en East St. Andrew Place, en Santa Ana.

De acuerdo con Los Angeles Times, el trabajador estuvo ausente entre 60 y 90 minutos.

Durante ese período, los responsables forzaron el sistema de seguridad del camión y sustrajeron dos palés completos, cada uno con aproximadamente 100 paquetes.

También se llevaron alrededor de 50 paquetes adicionales de un tercer palé.

La portavoz del Departamento de Policía de Santa Ana, Natalie Garcia, explicó que los dos primeros palés contenían artículos valorados preliminarmente en 963,000 dólares.

Sin embargo, la cifra final podría ser superior porque todavía no se ha establecido el valor de todo lo robado.

Hasta el martes 20 de octubre, la Policía no había realizado arrestos ni recuperado las cartas sustraídas.

¿Por qué unas cartas pueden valer tanto dinero?

Las cartas de Pokémon y de deportistas profesionales se han convertido en artículos de colección que pueden alcanzar precios elevados, especialmente cuando existen pocos ejemplares o se encuentran en excelentes condiciones.

PSA se dedica a verificar si las piezas son originales y asignarles una calificación según su estado de conservación.

Cada carta certificada recibe un número de identificación único, que permite comprobar sus características y su autenticidad.

Entre los artículos robados figuraban cartas deportivas especialmente raras, incluidas piezas conocidas como one-of-one, de las que existe un solo ejemplar.

Uno de los coleccionistas afectados, identificado en YouTube como Sky-B Cards, explicó que perdió 104 cartas que había reunido durante aproximadamente dos años.

Medidas anunciadas

El afectado había pagado más de 8,000 dólares para obtener las certificaciones y declaró que las piezas tenían una cobertura de seguro de hasta 156,000 dólares.

Algunas de sus cartas, aseguró, eran prácticamente imposibles de reemplazar.

La empresa desactiva los certificados de las cartas robadas

La empresa Collectors, propietaria de PSA, confirmó el robo y anunció medidas para dificultar que los artículos sean comercializados.

Entre ellas figura la desactivación de los certificados correspondientes a las cartas identificadas como robadas.

Además, notificó a plataformas de compraventa y casas de subastas para que puedan detectar piezas raras o numeradas que aparezcan en el mercado.

La compañía también informó que ha contactado directamente a los clientes afectados y está organizando compensaciones económicas basadas en el valor de mercado de los artículos.