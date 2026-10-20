Hombre mata a su madre tras discusiones por los 84 gatos que cuidaba en su casa

Casquillo de bala en la escena de un crimen. ( SHUTERSHOOK. )

Un joven de 22 años fue acusado de asesinar a tiros a su madre, de 49, en Massachusetts, Estados Unidos, después de una serie de discusiones por la cantidad de gatos rescatados que la mujer mantenía en su vivienda.

Las autoridades encontraron 84 animales en la propiedad y 19 armas de fuego en la habitación del sospechoso.

El acusado, identificado como Ryan Hanafin, compareció el jueves 15 de octubre ante un tribunal de Woburn, donde se declaró no culpable de asesinato en primer grado, agresión con un arma peligrosa y varias infracciones relacionadas con la posesión y almacenamiento de armas.

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La víctima, Andria Hanafin, fue encontrada muerta en la cocina de su vivienda de Reading, al norte de Boston, durante la madrugada del 8 de octubre.

Su esposo, Matthew Hanafin, descubrió el cadáver cuando regresó del trabajo alrededor de las 12:38 de la madrugada. La mujer presentaba una herida de bala en la cabeza.

Discusiones por los gatos

Según documentos judiciales citados por CBS Boston y Boston.com, madre e hijo habían mantenido varios enfrentamientos por la cantidad de gatos que Andria acogía temporalmente en la residencia familiar.

La mujer trabajaba como técnica veterinaria y colaboraba con organizaciones dedicadas al rescate de animales abandonados.

La noche del 7 de octubre, Andria llamó a su esposo para informarle que había discutido nuevamente con Ryan y que quería que abandonara la vivienda.

La conversación ocurrió alrededor de las 6:51 de la tarde, según los registros telefónicos presentados por la Fiscalía.

Los investigadores sostienen que pocos minutos después, aproximadamente a las 6:59, las cámaras de vigilancia captaron al joven saliendo del vecindario en un vehículo Dodge Charger.

La Fiscalía también reveló que Andria había confesado a una amiga que sentía miedo de su hijo y temía que pudiera tomar represalias contra ella debido al acceso que tenía a armas de fuego.

Mensajes investigados por la Fiscalía

Aunque las discusiones por los gatos figuran entre los antecedentes del caso, las autoridades todavía deben demostrar en el proceso judicial el motivo del asesinato y la responsabilidad del acusado.

Durante la audiencia judicial, la fiscal adjunta Carrie Spiros presentó detalles de mensajes que Ryan Hanafin presuntamente envió a familiares y conocidos mediante Snapchat durante el período en que habría ocurrido el homicidio.

En uno de esos mensajes, el joven habría afirmado que había destrozado a su madre, utilizando la palabra española «madre».

Los investigadores consideran esas comunicaciones parte de las evidencias que vinculan al sospechoso con el crimen.

Después de abandonar Massachusetts, Hanafin se trasladó hacia el estado de Vermont, donde fue localizado y detenido el mismo 8 de octubre.

Posteriormente fue trasladado nuevamente a Massachusetts para enfrentar los cargos.