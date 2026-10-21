Trump propone compensar a los vecinos ante el rechazo a los centros de datos en EE. UU.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. ( EFE/EPA/WILL OLIVER )

El presidente Donald Trump propuso este miércoles 21 de octubre que las empresas que construyen centros de datos para inteligencia artificial entreguen compensaciones económicas a las comunidades donde se instalen, en medio de una creciente oposición ciudadana por el consumo de electricidad y agua, el ruido y la contaminación asociados con estos complejos.

El mandatario sostuvo que proyectos inicialmente rechazados por sus vecinos han ganado aceptación después de que las compañías alcanzaran acuerdos financieros con las comunidades. Planteó que sus promotores paguen una especie de dividendo a los residentes, aunque no anunció una obligación legal ni precisó montos o mecanismos de distribución.

Trump también defendió que los grandes centros de datos generen su propia electricidad y entreguen o vendan los excedentes a las redes locales.

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Su propuesta busca conciliar la expansión de una infraestructura considerada estratégica para la competencia tecnológica con las preocupaciones de quienes viven cerca de estas instalaciones.

El debate ha adquirido dimensión nacional. Durante el primer trimestre de 2026, al menos 75 proyectos, valorados en unos 130,000 millones de dólares, fueron bloqueados o retrasados, según Data Center Watch, organización que da seguimiento a los conflictos comunitarios.

En julio se organizaron 142 protestas en 42 estados.

Una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en junio encontró que solo el 14 % de los participantes apoyaría la construcción de un centro de datos de inteligencia artificial en su comunidad.

Los reclamos de los residentes

En el condado de Loudoun, Virginia, uno de los principales polos de infraestructura digital del país, vecinos denuncian ruidos persistentes de los equipos de refrigeración y cuestionan la expansión de líneas eléctricas. La industria, por su parte, aporta miles de empleos e importantes ingresos fiscales a las autoridades locales.

En Nebraska, agricultores y organizaciones ambientalistas rechazan que terrenos productivos sean destinados a estas instalaciones. El condado de Cass aprobó una moratoria de 12 meses para evaluar los proyectos.

En Nuevo México, las preocupaciones se concentran en el agua. El proyecto Jupiter, asociado con Oracle, enfrenta cuestionamientos por su posible impacto en una región afectada por la sequía. La empresa sostiene que utilizará refrigeración de circuito cerrado y que no necesitará agua potable pública para el enfriamiento ordinario.

También hay litigios por presunta contaminación. En Mississippi, la NAACP demandó a xAI, compañía de Elon Musk, por supuestas irregularidades en los permisos de una instalación de generación con gas vinculada a un centro de datos.

Una jueza permitió esta semana que el proceso continuara, sin pronunciarse sobre la responsabilidad de la empresa.

El riesgo ambiental de Texas

Un estudio divulgado el 20 de octubre por el Houston Advanced Research Center advirtió que la nueva demanda energética de los centros de datos podría revertir dos décadas de reducción de emisiones contaminantes en Texas.

En uno de sus escenarios, los óxidos de nitrógeno aumentarían un 136 % hacia 2031, acercándose a niveles de 2004. Son proyecciones, no efectos ya registrados, y dependen de cómo se produzca la electricidad.

El consumo energético es una preocupación generalizada. Según el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley, los centros de datos representaban alrededor del 4.4 % de la electricidad consumida en Estados Unidos en 2023 y podrían alcanzar el 11.8 % en 2030, en su escenario central.

Frente al rechazo, las compañías buscan mejorar su relación con las comunidades. Amazon anunció una inversión de más de 1,000 millones de dólares durante cinco años para apoyar programas locales.