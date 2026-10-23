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EE. UU. podría atacar a Irán este fin de semana, según diplomático estadounidense

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, promete derrocar al régimen iraní mientras se acercan las elecciones en Israel

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    EE. UU. podría atacar a Irán este fin de semana, según diplomático estadounidense
    El tráfico circula junto a una instalación que representa mariposas formando la bandera nacional de Irán, en Teherán, el 21 de octubre de 2026. (ATTA KENARE / AFP)

    Estados Unidos podría atacar a Irán este fin de semana, afirmó el viernes un enviado estadounidense, en medio de la escalada de amenazas de Washington e Israel.

    "¿Podría haber un ataque este fin de semana? Absolutamente", dijo Tom Barrack, embajador de Estados Unidos en Turquía y encargado de la cuestión siria, aunque sin un papel directo en el caso iraní, al presentador de pódcast Mario Nawfal.

    Donald Trump "ha sido muy claro. Está abierto, disponible y accesible para alcanzar un acuerdo, y hemos estado negociando durante meses y meses y meses", dijo Barrack en una entrevista durante una visita al Golfo.

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    Declaraciones oficiales

    Interrogado sobre las declaraciones de su embajador en Turquía, Trump pareció restarles importancia: "Es un hombre bastante influyente, supongo. Si es así, no sé absolutamente nada al respecto", declaró en Florida.

    El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se enfrenta a elecciones el martes, ha prometido en los últimos días derrocar al régimen islámico iraní.

    Objetivos de Estados Unidos

    Trump también ha dado señales de estar dispuesto a reanudar los ataques tras un prolongado estancamiento diplomático, aunque anteriormente había afirmado que ello no ocurriría antes de las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre.

    • Barrack, en declaraciones que contradicen a Netanyahu, afirmó que Estados Unidos no busca derrocar a la República Islámica, enemiga declarada de Estados Unidos e Israel desde la revolución de 1979.

    "Si siguen amenazando al mundo, a nuestros aliados y al Golfo, habrá consecuencias. Pero esas consecuencias no serán un cambio de régimen", afirmó Barrack.

    "Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que no está interesado en un cambio de régimen", añadió.

    "El problema de los cambios de régimen es siempre el mismo: ¿qué ocurre al día siguiente?".

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