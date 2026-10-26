EE. UU. asigna el primer submarino de propulsión nuclear a una base en Australia

Imagen ilustrativa de un submarino ( FOTO DE ARCHIVO )

El Pentágono asignó el USS Colorado como el primer submarino de ataque de propulsión nuclear estadounidense en incorporarse a una fuerza rotativa con base en el oeste de Australia.

El submarino de clase Virginia, de 115 metros de eslora, armado con misiles de ataque a tierra y sofisticados torpedos, zarpará hacia la nueva base australiana a finales de 2027, informaron funcionarios el martes.

El despliegue es un "hito significativo" en la construcción de la disuasión conjunta de Estados Unidos, Australia y Reino Unido en el Pacífico en el marco de su pacto de defensa AUKUS, indicaron los aliados en un comunicado conjunto.

El acuerdo de defensa, considerado una respuesta al fortalecimiento militar de China en la región, busca dotar a la marina australiana de una flota de submarinos furtivos de propulsión nuclear y ampliar la cooperación militar entre los tres aliados.

Base naval en Australia

Australia no permite la instalación de bases militares extranjeras en su territorio, aunque cada año acoge durante seis meses a marines estadounidenses para ejercicios militares en la ciudad de Darwin.

La fuerza rotativa de submarinos de propulsión nuclear, conocida como Submarine Rotational Force-West, tendrá su base en la instalación naval HMAS Stirling, en Australia Occidental.

Está previsto que la base albergue de manera rotativa hasta cinco submarinos de ataque rápido: cuatro de Estados Unidos y uno del Reino Unido.

El programa de submarinos de AUKUS es un elemento central de la estrategia de defensa australiana y, según estimaciones gubernamentales, podría costar hasta 235.000 millones de dólares estadounidenses durante los próximos 30 años.