Hoja de ruta de EE. UU. prevé que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia

Delcy Rodríguez deberá declarar la vacante permanente de la Presidencia de Venezuela para activar el proceso hacia nuevas elecciones, una vez renovados el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE), según la hoja de ruta expuesta por un alto funcionario del Departamento de Estado estadounidense.

La declaración constituye el paso decisivo del esquema impulsado por Washington: según explicó el funcionario, pondría en marcha un período de seis meses para celebrar comicios conforme a la Constitución vigente. Hasta ahora, las autoridades interinas no han declarado esa vacante.

El funcionario presentó el proceso el 26 de octubre durante una conferencia telefónica con periodistas, bajo la condición de que sus declaraciones fueran atribuidas a su cargo, sin revelar su identidad.

Cambios indispensables

Antes de esa declaración, Washington considera indispensable sustituir las estructuras judiciales y electorales heredadas del régimen de Nicolás Maduro. Su argumento es que, mientras permanezcan intactas, no podrán celebrarse elecciones creíbles ni aceptadas por las partes.

El primer objetivo es instalar un nuevo Tribunal Supremo de Justicia hacia mediados de diciembre. Representantes de la oposición vinculados a la Asamblea Nacional de 2015 y del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, a través de Jorge Rodríguez, acordaron integrar un comité de postulaciones judiciales.

Ese organismo evaluará candidatos y propondrá 32 magistrados. Los nombres serán presentados a la Asamblea Nacional, donde Rodríguez deberá gestionar su aprobación. Según el funcionario, el comité está compuesto principalmente por profesores de Derecho y figuras de prestigio.

En paralelo, las negociaciones abordarán la reforma del CNE y la sustitución de sus integrantes mediante otro comité de expertos. La propuesta es convertirlo en un organismo técnico, encargado de organizar las votaciones, contar los sufragios y divulgar los resultados.

El consejo perdería sus facultades para excluir candidatos o decidir quién puede competir. Según la explicación estadounidense, su renovación no requerirá ratificación parlamentaria.

Instalado el nuevo TSJ y renovado el CNE poco después, correspondería a Delcy Rodríguez declarar la vacante presidencial. El nuevo organismo electoral determinaría entonces la fecha de los comicios. No se anunció una fecha específica.

El alto funcionario advirtió que estas reformas deberán acompañarse de garantías para organizar partidos, hacer campaña, acceder a medios y redes sociales y recorrer el país sin temor a detenciones o represalias.

Washington defiende trabajar con las autoridades interinas para procurar una transición pacífica. También plantea acompañar la apertura política con reformas económicas y mejoras de seguridad que permitan sostener una república duradera, más allá de una elección.