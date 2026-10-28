Muere a los 92 años el juez Alvin Hellerstein, que preside que preside caso contra Nicolás Maduro

El juez federal Alvin K. Hellerstein, quien intervino en procesos relacionados con el presidente Donald Trump, el exmandatario venezolano Nicolás Maduro y los atentados del 11 de septiembre de 2001, murió este miércoles a los 92 años, informó The Associated Press (AP).

El fallecimiento fue confirmado por Edward Friedland, director ejecutivo de los tribunales federales del Distrito Sur de Nueva York. No se informó de inmediato la causa de su muerte.

Apenas dos semanas antes, Hellerstein había presidido en Manhattan una audiencia del proceso contra Maduro por presunta conspiración narcoterrorista. El exgobernante venezolano fue capturado a principios de este año durante una operación sorpresiva.

Hellerstein fue nombrado juez federal en 1998 por el entonces presidente Bill Clinton. En 2011 pasó a la condición de juez sénior, una modalidad que permite a los magistrados continuar atendiendo casos con una carga de trabajo reducida.

Su legado tras los atentados del 11-S

Una parte central de su trayectoria estuvo vinculada a las consecuencias de los ataques contra el World Trade Center. Durante dos décadas, supervisó decenas de demandas por muertes, lesiones y daños materiales.

Algunos de sus antiguos clientes fallecieron en los atentados. Según abogados citados por AP, el magistrado mostró una profunda empatía hacia las víctimas y sus familiares, con quienes se reunía durante horas en su despacho. También rechazó propuestas de indemnización que consideraba insuficientes.

Sin embargo, otras decisiones generaron críticas. En 2008 puso fin a un intento de obligar al Gobierno de la ciudad de Nueva York a continuar buscando restos humanos entre los escombros trasladados desde la zona cero hasta un vertedero de Staten Island.

Conocido por su independencia y la estricta disciplina en su sala, Hellerstein mantuvo la exigencia de utilizar mascarillas durante más de dos años después de que otros jueces abandonaran esa medida adoptada durante la pandemia.

Rechazó solicitudes de Trump

En agosto, en una de sus últimas decisiones relevantes, Hellerstein volvió a rechazar el intento de Trump de trasladar a la justicia federal el caso estatal en el que fue condenado por los pagos para silenciar a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels.

El presidente buscaba que el proceso fuera desestimado con base en la inmunidad presidencial.

Fue la tercera ocasión en que el magistrado negó una solicitud de traslado. La primera ocurrió después de la acusación contra Trump en marzo, y la segunda, tras su condena de mayo y una posterior decisión de la Corte Suprema que reconoció inmunidad penal para los actos oficiales de presidentes y expresidentes.

La resolución más reciente se produjo después de que el Tribunal Federal de Apelaciones del Segundo Circuito le ordenara reconsiderar su decisión anterior por no haber evaluado aspectos relevantes de la solicitud. Los jueces de apelación aclararon que no se pronunciaban sobre cuál debía ser el resultado.

Ordenó liberar a Michael Cohen

En 2020, Hellerstein ordenó la liberación de Michael Cohen, antiguo abogado y colaborador de Trump, después de que el Departamento de Justicia revocara su arresto domiciliario para impedir que publicara un libro o hablara con los medios de comunicación.

El juez determinó que la actuación del Gobierno constituía una represalia y vulneraba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que protege la libertad de expresión.

Entre otras decisiones que atrajeron atención pública, en 2015 ordenó a una empresa de televisión por cable de Nueva York pagar US$229,500 a una mujer de Texas que recibió 153 llamadas automatizadas.