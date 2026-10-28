La República Dominicana se abstuvo este miércoles 28 de octubre en la votación de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la resolución que reclama el fin del embargo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos a Cuba, una iniciativa que fue aprobada por trigésimo cuarta ocasión, aunque con una considerable reducción del respaldo internacional.

La resolución presentada por Cuba obtuvo 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones, según informó la agencia EFE. El resultado contrasta con el registrado en 2025, cuando recibió 165 apoyos, siete votos contrarios y 12 abstenciones.

La posición dominicana se produjo después de que el país no participara en la votación del año pasado. En esta ocasión, Santo Domingo se sumó al grupo de Estados que optaron por abstenerse, entre ellos Alemania, Grecia, Italia, Chile, Honduras y Perú.

La votación se celebró en medio de una ofensiva diplomática de Washington para conseguir que más países rechazaran la resolución cubana, particularmente en América Latina y el Caribe.

Cambios en América Latina

El resultado evidenció modificaciones en las posiciones de varios gobiernos latinoamericanos respecto al año anterior.

Colombia, que en 2025 había respaldado la resolución, votó esta vez en contra, al igual que Ecuador y Costa Rica, países que se habían abstenido en la votación anterior.

Argentina y Paraguay mantuvieron su rechazo a la iniciativa cubana, mientras que Chile, Honduras y Perú pasaron del voto favorable en 2025 a la abstención este miércoles.

Venezuela no participó en la votación.

Además de Estados Unidos e Israel, entre los países que rechazaron el texto figuraron Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos.

La reducción del respaldo fue significativa: la resolución perdió 35 votos favorables respecto a 2025, mientras que los votos contrarios aumentaron de siete a 17 y las abstenciones pasaron de 12 a 25.

Tensiones entre Washington y La Habana

La votación coincidió con un aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Cuba, después de que el presidente Donald Trump firmara dos órdenes ejecutivas que establecen sanciones contra quienes suministren petróleo o mantengan determinadas relaciones comerciales con la isla.

El martes, durante el debate previo a la votación, el embajador estadounidense ante Naciones Unidas, Mike Waltz, y el ministro cubano de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Padilla, protagonizaron un enfrentamiento verbal en el pleno de la Asamblea General.

Washington había instado durante los días anteriores a los Estados miembros a votar contra la propuesta cubana, mientras que La Habana defendió la necesidad de poner fin a las restricciones económicas estadounidenses.

La resolución, denominada Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, se presenta anualmente desde 1992.

Aunque su aprobación representa un pronunciamiento de la Asamblea General, el texto no tiene carácter vinculante, por lo que no obliga a Estados Unidos a levantar el embargo.

La votación de este miércoles mantiene el respaldo mayoritario de Naciones Unidas a la petición cubana, pero también refleja una disminución del apoyo diplomático que la iniciativa había conseguido durante los últimos años.