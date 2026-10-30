Estados Unidos anuncia traslado de más de 600 toneladas de equipos para combatir las pandillas en Haití

La Embajada de Estados Unidos en Haití informó este viernes 30 de octubre sobre el transporte aéreo de más de 600 toneladas de equipos prioritarios procedentes de Bangladesh para fortalecer las operaciones de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), en medio de los esfuerzos internacionales por ampliar la capacidad de la misión de seguridad desplegada en territorio haitiano.

La representación diplomática reprodujo en su cuenta de X un mensaje de Juan Pablo Segura, subsecretario de Estado estadounidense para Asuntos del Hemisferio Occidental, en el que agradece la contribución del Gobierno alemán a esta operación logística.

"Agradecemos al Gobierno alemán su generosa contribución a la Fuerza de Supresión de Pandillas en Haití. El transporte aéreo de más de 600 toneladas de equipos prioritarios desde Bangladesh permite avances significativos en materia de seguridad en nuestros esfuerzos conjuntos por restablecer la estabilidad para el pueblo haitiano", expresó Segura.

El funcionario destacó el respaldo internacional a la misión, que busca fortalecer la capacidad de las fuerzas desplegadas para enfrentar a las organizaciones criminales que mantienen el control de amplias zonas de Haití.

La publicación estuvo acompañada de fotografías de un vehículo blindado identificado con las siglas GSF durante una operación de carga o descarga de una aeronave militar de transporte.

We thank the German government for its generous contributions to the Gang Suppression Force in Haiti. The airlift of over 600 tons of priority equipment from Bangladesh enables significant security gains in shared efforts to restore stability to the Haitian people. https://t.co/xC0y0MrAhP — Juan Pablo Segura (@WHAAsstSecty) October 30, 2026

Apoyo logístico internacional

La participación alemana forma parte de un esfuerzo internacional para superar las dificultades logísticas que han limitado el despliegue de la fuerza antipandillas.

En agosto, el Ministerio de Defensa de Alemania había anunciado que pondría a disposición capacidades de transporte aéreo de sus Fuerzas Armadas para facilitar el traslado de materiales y equipos destinados a los contingentes internacionales en Haití.

El apoyo responde a una de las principales necesidades de la misión: transportar vehículos, suministros y equipos desde los países que aportan personal hasta las bases operativas haitianas.

El 19 de octubre, durante una sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, Daniela Kroslak, responsable de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití (UNSOH), agradeció expresamente a Alemania y Bélgica sus contribuciones al transporte aéreo estratégico.