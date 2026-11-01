El FBI acusa a Corea del Norte de robar 6,000 millones de dólares en criptomonedas a Binance

Binance es la mayor plataforma de criptomonedas del mundo, ( AFP )

El FBI acusó a Corea del Norte del robo de más de 6.000 millones de dólares en activos digitales de Binance, que el domingo volvió a permitir las retiradas de fondos tras suspenderlas a raíz del ataque.

La plataforma aseguró haber sido víctima de un ciberataque complejo, que sería la mayor sustracción de criptomonedas jamás denunciada.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones.

La noticia del ciberataque provocó el viernes una fuerte caída de los precios de la mayoría de las principales criptomonedas.

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que el ataque había sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte.

A este mismo grupo se le atribuye el robo de 1,500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del año pasado.

"La República Popular Democrática de Corea [Corea del Norte] fue responsable del robo de más de 6,000 millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance" alrededor del 29 de octubre, indicó el FBI en un comunicado.

La empresa aseguró que cubriría las pérdidas derivadas del ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, con el fin de reponer el 90% de lo robado.

El FBI agregó que "miembros de TraderTraitor" están convirtiendo los activos sustraídos en Ethereum y que esperaba que estos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo.

El organismo policial instó a las entidades del sector privado "a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados".

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la participación de Corea del Norte en el ataque informático.

"No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte", declaró Trump a los periodistas en su residencia de Florida el sábado por la noche.

Trump suele recordar con orgullo las cumbres que mantuvo con el líder norcoreano, Kim Jong Un, durante su primer mandato.

Control de daños

Binance anunció el sábado que había reservado más de 6.340 millones de dólares de fondos propios para cubrir las pérdidas derivadas del ciberataque.

"Nuestro compromiso sigue siendo el mismo: Binance cubrirá por completo el impacto financiero de los fondos robados en este incidente", declaró la empresa en X.

Binance suspendió las retiradas de fondos de los usuarios tras el ataque, pero anunció el domingo que volvía a permitirlas.

El ataque a Binance se produjo en un contexto de creciente preocupación por el riesgo de que los avances de la inteligencia artificial comprometan los sistemas de cifrado y seguridad informática.

El bitcoin se desplomó casi un 5% tras conocerse el ataque. Ethereum cayó casi un 6% y el BNB, la criptomoneda nativa de Binance, perdió casi un 10%.

Binance dijo el viernes que estaba trabajando para resolver lo que denominó un "ataque complejo" con varios "puntos de brecha".

La enorme magnitud del ataque ha puesto de relieve la capacidad de Corea del Norte para encontrar vías ilícitas de obtener ingresos.

Se cree que TraderTraitor forma parte del Grupo Lazarus, que saltó a la fama en 2014, cuando fue acusado de piratear Sony Pictures como represalia por "The Interview", una película que se burlaba del líder norcoreano, Kim Jong Un.