Anthropic reporta ingresos de 17,000 millones de dólares en el tercer trimestre

Antthropic es una de las principales empresas de IA en el mundo. ( ANTHROPIC )

La empresa de inteligencia artificial (IA) Anthropic registró en el tercer trimestre una facturación de 17,000 millones de dólares, un aumento del 46% con respecto a los tres meses anteriores, según un documento publicado el lunes por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC).

En igual período del año pasado, la facturación había alcanzado 1,400 millones de dólares.

Inversión en nuevos desarrollos

La compañía, que se prepara para cotizar en bolsa, señaló en una presentación actualizada ante el regulador que su pérdida neta alcanzó los 23,300 millones de dólares entre julio y septiembre, en gran medida debido a cargos contables vinculados al aumento de su valor y no a dinero efectivamente gastado.

La presentación también mostró que Anthropic prevé gastar alrededor de 895,000 millones de dólares, principalmente en capacidad de computación, gran parte de ello durante los próximos cinco años.

La semana pasada, la inquietud sobre el gasto en IA provocó una fuerte venta masiva de acciones de grandes tecnológicas después de que los últimos resultados mostraran inversiones enormes sin señales suficientemente claras de retorno.

La salida a bolsa de Anthropic, que podría ocurrir tan pronto como la próxima semana, será una prueba significativa de si el auge de la IA puede generar beneficios.

Sería el primer debut bursátil de una de las empresas independientes que lideran la carrera por el desarrollo de IA avanzada, adelantándose a su principal rival, OpenAI, que ha retrasado su propia salida a los mercados hasta el año que viene.