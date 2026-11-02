Una familia de cuatro integrantes figura entre las nueve víctimas del accidente aéreo en Florida

El avión que se estrelló en Florida salió de Texas hacia las Bahamas. ( CAPTURA DE VIDEO DE VIDEO DIVULGADO POR EFE )

De las nueve personas que fallecieron al estrellarse el avión privado en el que viajaban en el condado de Palm Beach, Florida, cuatro pertenecían a una misma familia.

Se trata de Adam Robinson, un empresario de 45 años; su esposa, Helen; sus dos hijos pequeños.

Según Fox News, las víctimas fueron identificadas como Adam Robinson, de 45 años; Helen Sharp, de 40; Emma Robinson, de 4; Charlie Robinson, de 2; Rachael Reed; Charmi Fehr; Anita María Cetina; Nathalia Gadelha Filgueiras, de 20 años, y Jeff Gregory, de 55.

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de todas las víctimas.

Los familiares de los fallecidos compartieron una publicación en redes sociales en la que lamentaron lo ocurrido y expresaron su agradecimiento por las muestras de solidaridad recibidas.

Detalles del accidente

"Estamos profundamente agradecidos con los equipos de emergencia, los investigadores y la comunidad del condado de Palm Beach por su apoyo, así como con todas las personas que nos han brindado su cariño. Nuestros corazones también están con las familias de los pilotos, quienes atraviesan este duelo junto a nosotros", señala parte del mensaje, escrito originalmente en inglés y publicado en Facebook por Anthony Robinson.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/03/screenshot-2026-11-02-230035-6c1b7e2e.png Mensaje publicado en Facebook por los familiares de las víctimas del accidente aéreo. (CAPTURA DE PANTALLA AL MENSAJE)

"Adam y Helen eran padres dedicados; Emma, de 4 años, y Charlie, de 2, eran la luz de sus vidas. Helen y Adam vivieron una historia de amor que perdurará para siempre", indica la publicación.

Charmi y Rachael eran pareja y amigos de la familia. Anita cuidaba a los niños.

Detalles del accidente

La aeronave, un

, se estrelló alrededor de las

, hora local (17:50 GMT), en una zona residencial cercana al barrio de

en Florida.

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Austin, Texas, con destino al Aeropuerto de North Eleuthera, en las Bahamas.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó que las nueve personas que viajaban a bordo murieron.

Varios videos publicados en redes sociales muestran el momento en que la aeronave impactó violentamente contra el suelo y se convirtió en una enorme bola de fuego, dejando un cráter en el pavimento.