Ossoff, la nueva figura de los demócratas, arremete contra Trump tras su triunfo en Georgia

El demócrata Jon Ossoff, reelegido para el Senado por el estado Georgia y figura emergente de cara a las presidenciales de 2028, dijo este martes que los triunfos de su partido representan el repudio de los estadounidenses a la "corrupción" e "incompetencia" de Donald Trump.

Con 39 años, Ossoff inclinó la contienda a su favor frente al republicano Mike Collins.

"Con victorias arrolladoras y contundentes, el pueblo estadounidense ha repudiado la depravación, la corrupción y la incompetencia del fracasado presidente saliente Donald Trump", dijo Ossoff en un enérgico discurso ante sus seguidores.

Ossoff ha insistido que no "tiene ninguna intención" de lanzarse a la carrera por la Casa Blanca, pero ya despunta como una de las alternativas de los demócratas para las elecciones de 2028.

Muchos de sus seguidores con los que la AFP habló en Atlanta en los últimos días expresan abiertamente su apoyo a una eventual candidatura del senador reelegido.

Campaña

"Necesitamos sangre nueva" en la política, declaró la enfermera Gracie Surface, tras apoyar a Ossoff en las urnas.

Por lo pronto, Ossoff logró una holgada victoria en Georgia, un estado donde Trump se impuso en 2024.

El resultado le da mayor impulso al Partido Demócrata en su intento de ganar terreno desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

Durante esta campaña, Jon Ossoff logró la atención mediática gracias en parte a su descripción de Trump durante un mitin: "Se duerme en las reuniones. Juega al golf y vende acciones. No quiere hacer el trabajo [de presidente]. Quiere construir su salón de baile y viajar con Natalie en su palacio volador (...) ofrecido por el emir de Catar".

La frase dio en el blanco. El video causa sensación en las redes sociales y, de paso, puso bajo los reflectores a Natalie Harp, la omnipresente pero poco conocida asistente de Donald Trump.

Al margen de ese momento mediático, sus seguidores elogian su "autenticidad", su "empatía" y su capacidad para sumar apoyos más allá de las divisiones partidistas.

Incluso, Ossoff evoca la imagen del expresidente Barack Obama.

"Cuando habla, me recuerda a Barack Obama (...) es auténtico", afirma Mary, una afroamericana sexagenaria que participó en la campaña puerta a puerta.

El primer triunfo de Ossoff se remonta a 2021, cuando ganó un duelo que, en principio, le era desfavorable frente al senador republicano que aspiraba a la reelección.

Nacido en una familia judía de Atlanta, Jon Ossoff se convirtió entonces en el senador más joven de ese periodo legislativo, con 33 años.