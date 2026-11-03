Así van los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos

Papeletas electorales ayer lunes, en un centro de votación en Los Ángeles. ( EFE )

Las elecciones de medio mandato de Estados Unidos se celebraron este martes 3 de noviembre, en una jornada en la que los votantes acudieron a las urnas para elegir a los representantes del Congreso y definir la composición de varias legislaturas estatales y cargos locales.

Estos comicios también permitirán medir el respaldo ciudadano a la actual administración de Donald Trump y tendrán repercusiones en el equilibrio político de Washington.

La atención estará centrada en la distribución de los escaños en el Senado y la Cámara de Representantes, así como en las elecciones estatales y locales. Los resultados se actualizarán conforme las autoridades electorales publiquen nuevos datos y confirmen los ganadores.

8:20 p.m. Primeros resultados favorecen a los demócratas

Los primeros resultados de las elecciones de medio mandato celebradas este martes en Estados Unidos apuntan a una mejora del desempeño de la oposición demócrata en ambas cámaras del Congreso respecto a los comicios de 2024.

Aunque el escrutinio se encuentra todavía en una fase muy temprana, los recuentos en los primeros estados del este del país en cerrar los colegios electorales sugieren avances para los demócratas.

Las primeras proyecciones de los medios indican que los demócratas retienen el escaño del senador Jon Ossoff por Georgia, una condición necesaria para arrebatar a los republicanos la mayoría de la Cámara Alta

También conservaron su escaño en el Senado por Virginia, un resultado que las encuestas ya daban por hecho.