Trump anuncia fin de ayuda militar anual de US$3,800 millones a Israel

Este año,Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí, aseguró a mediados de este año que el país planea reducir "a cero" la ayuda militar que Israel recibe de EE.UU. en diez años. ( EFE/ARCHIVO )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este martes que su Gobierno dejará de proporcionar asistencia militar anual a Israel a partir de finales de 2026, una decisión que afectaría el programa de cooperación en seguridad establecido mediante un acuerdo de diez años, valorado en 38,000 millones de dólares y vigente hasta septiembre de 2028.

El mandatario aseguró que había llegado a un entendimiento con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para suspender los desembolsos, al considerar que Israel cuenta actualmente con capacidad económica para financiar sus propias necesidades de defensa.

Durante una entrevista con el programa Fox & Friends, de Fox News, Trump explicó que ambos dirigentes habían acordado meses atrás poner fin a los pagos estadounidenses, que cifró en unos 4,000 millones de dólares anuales.

El presidente sostuvo que su país continuará respaldando a Israel cuando resulte necesario, pero señaló que el Gobierno israelí podrá adquirir directamente el armamento estadounidense.

la oficina de Netanyahu no había ofrecido una respuesta inmediata a las declaraciones presidenciales. Tampoco estaba claro si la decisión implicaría suspender todos los componentes del programa militar o modificar únicamente los compromisos futuros.

Un acuerdo de US$38,000 millones

La asistencia que Trump pretende interrumpir tiene su origen en un memorando de entendimiento firmado el 14 de septiembre de 2016, durante la presidencia de Barack Obama.

El convenio entró en vigor el 1 de octubre de 2018, correspondiente al año fiscal estadounidense 2019, y está previsto que concluya el 30 de septiembre de 2028.

El acuerdo comprometió a Estados Unidos a solicitar al Congreso fondos por 38,000 millones de dólares durante diez años, distribuidos en dos grandes partidas: 33,000 millones para financiamiento militar y 5,000 millones destinados a programas conjuntos de defensa contra misiles.

La Casa Blanca describió entonces el convenio como el mayor compromiso individual de asistencia militar asumido por Estados Unidos hasta ese momento:

US$3,300 M

Financiamiento militar y compra de equipos

US$500 M

Defensa antimisiles y programas conjuntos

86.8 % asistencia militar

13.2 % defensa antimisiles

¿En qué se invierten?

Una parte fundamental de los recursos estadounidenses permite a Israel adquirir aviones de combate, municiones, equipos militares avanzados y servicios relacionados con su defensa.

Entre los principales beneficiarios del financiamiento se encuentra el programa de aviones F-35, fabricados en Estados Unidos, cuya adquisición ha contribuido a modernizar la fuerza aérea israelí.

El dinero también respalda el desarrollo, adquisición y mantenimiento de sistemas de interceptación de proyectiles, entre ellos la Cúpula de Hierro (Iron Dome), diseñada para neutralizar cohetes de corto alcance.

Otros programas financiados mediante la cooperación bilateral incluyen la Honda de David (David's Sling), destinada a interceptar amenazas de mayor alcance, y los sistemas Arrow, desarrollados para enfrentar misiles balísticos.

El Departamento de Estado estadounidense explica que Israel recibe asistencia mediante el programa de Financiamiento Militar Extranjero (FMF), que facilita la adquisición de equipos, servicios y entrenamiento militar.

Estos fondos no constituyen simplemente transferencias de dinero para gastos generales del Gobierno israelí, sino recursos destinados principalmente a adquisiciones militares y proyectos de defensa sujetos a mecanismos de contratación y supervisión estadounidenses.

La ayuda extraordinaria

El programa de 3,800 millones de dólares anuales no representa la totalidad de los recursos que Estados Unidos ha destinado a Israel. Washington también ha aprobado asignaciones extraordinarias, especialmente durante períodos de enfrentamientos militares.

Según el Servicio de Investigación del Congreso estadounidense (CRS), Israel recibió aproximadamente 175,000 millones de dólares en asistencia acumulada entre 1946 y 2025, sin ajustar por inflación.

De ese monto, unos 124,500 millones correspondieron a asistencia militar, 34,300 millones a ayuda económica y 16,100 millones a programas de defensa antimisiles.

Los datos del CRS permiten identificar variaciones importantes en los desembolsos de los últimos años.