Trump admite derrota republicana y demócratas toman la Cámara Baja

Personas votan en las elecciones de medio mandato. ( LENIN NOLLY / EFE )

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció ayer la derrota republicana en las elecciones de medio mandato celebradas el martes y aseguró que está dispuesto a trabajar con la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes.

En una entrevista con The New York Times, el mandatario anticipó una victoria de la oposición, mientras que en su red Truth Social atribuyó los resultados a que su nombre no figuraba en las papeletas electorales.

Durante la campaña, Trump había presentado estos comicios como una evaluación de su gestión, al pedir a los electores que votaran como si él estuviera compitiendo.

La oposición demócrata arrebató a los republicanos el control de la Cámara de Representantes, según las proyecciones de CNN y NBC News.

Esta última cadena estimó que los demócratas alcanzarían 244 escaños, superando los 218 necesarios para controlar la Cámara Baja. La victoria permitirá a la oposición ejercer de contrapeso a la agenda del mandatario durante los últimos dos años de su administración.

Mayoría demócrata

Los estadounidenses acudieron a las urnas para renovar los 435 escaños de la Cámara de Representantes y cerca de un tercio del Senado, además de elegir autoridades estatales y locales.

Antes de los comicios, los republicanos controlaban 219 escaños, frente a 214 de los demócratas y dos vacantes, por lo que la oposición necesitaba ganar cuatro puestos adicionales para alcanzar la mayoría.

Entre los distritos que los demócratas habrían arrebatado a los republicanos figuran algunos de Carolina del Norte, Pensilvania, Nueva Jersey y Kentucky.

El resultado también abre la posibilidad de que Hakeem Jeffries se convierta en el primer presidente afroamericano de la Cámara de Representantes. Las elecciones estuvieron marcadas por las preocupaciones de los votantes sobre el costo de la vida, los precios de la gasolina, los aranceles y los efectos de la guerra de Irán.

¿Por qué las elecciones son martes? Estados Unidos celebró ayer sus elecciones de medio término, siguiendo una tradición establecida hace 181 años, cuando el Congreso decidió unificar las votaciones federales en una fecha que permitiera a los agricultores acudir a las urnas sin interrumpir sus actividades productivas. La legislación estadounidense establece que las elecciones federales deben celebrarse el martes siguiente al primer lunes de noviembre de cada año par. Por esa razón, la fecha puede variar entre el 2 y el 8 de noviembre. El calendario tiene su origen en 1845, cuando el Congreso aprobó una ley para establecer una jornada común de elección presidencial.