Rebecca Nelsan celebra resultados electorales en Texas con interpretación de Nessun Dorma

Los demócratas James Talarico y Gina Hinojosa en un evento de campaña en Houston (EE. UU.). ( EFE )

La cantante de ópera texana Rebecca Nelsan celebró desde Viena, Austria, los resultados electorales de Texas con una interpretación de "Nessun Dorma", luego de que los demócratas James Talarico y Gina Hinojosa obtuvieran la victoria en sus respectivas contiendas.

La artista compartió un video en redes sociales en el que, visiblemente emocionada, explicó que había prometido interpretar un aria de victoria si Talarico y Hinojosa ganaban las elecciones y decidió cumplir su palabra.

Gina Hinojosa, la demócrata de origen mexicano fue elegida como gobernadora de Texas en las elecciones de medio mandato del martes y prometió trabajar con los republicanos y adelantó que liderará el estado de manera bipartidista. Hinojosa derrotó al actual gobernador, Greg Abbott, en el poder desde 2015 y que buscaba un cuarto mandato

Mientras que James Talarico se convirtió en el primer senador demócrata elegido por Texas en 38 años. El pastor presbiteriano y educador, de 37 años, se ha impuesto al candidato republicano Ken Paxton, exfiscal general del estado.

"Dije que cantaría un aria de victoria si James Talarico y Gina Hinojosa ganaban, y así como ellos cumplieron sus promesas, yo cumplo la mía", publicó en su perfil de Instagram.

La cantante interpretó el conocido "Nessun Dorma" después de ofrecer un concierto en la ópera donde trabaja en Viena.

"Gracias Texas. Gracias James Talarico, gracias Gina Hinojosa. Lo hiciste, lo hicimos", expresó luego de su corta interpretación.

Celebración desde el extranjero

Nelsan, quien asegura llevar muchos años viviendo en el extranjero como cantante de ópera profesional, destacó el significado que tuvo para ella el resultado electoral.

"Esta es la primera vez en mi vida adulta que mi voto azul en nuestro hermoso estado de Texas realmente se sintió como si contara", manifestó.

Su mensaje estuvo dirigido también a las personas que participaron en el proceso electoral mediante el voto, el voluntariado y las donaciones a las campañas.

"Estoy muy orgullosa de todos los que votaron, fueron voluntarios y donaron. ¡Esto es para ustedes!", posteó.