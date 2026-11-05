Melania Trump pide un alto el fuego "más duradero" en Ucrania

e izquierda a derecha, la comisionada rusa para los Derechos Humanos, Yana Lantratova; el comisionado del Parlamento ucraniano para los Derechos Humanos, Dmytro Lubinets; el líder de la bancada del partido ucraniano Servidor del Pueblo, David Arakhamia; y el enviado especial del presidente de Rusia para Inversiones y Cooperación Económica, Kirill Dmitriev, escuchan a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump (derecha), durante una ceremonia con representantes rusos y ucranianos en el Gran Vestíbulo de la Casa Blanca, en Washington, Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026. ( EFE/EPA/SHAWN THEW )

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, pidió este jueves un alto el fuego "más duradero" en Ucrania, durante un acto en la Casa Blanca junto a representantes rusos y ucranianos.

La esposa de Donald Trump ayudó a mediar en una tregua de una semana en la ciudad ucraniana de Oleshki, ocupada por Rusia. La breve pausa, que terminó el domingo por la noche, fue uno de los episodios más destacados de cooperación ruso-ucraniana desde que Moscú invadió a su vecino en 2022.

Una mediadora en busca de paz

"Espero que Oleshky inspire una paz más amplia. Toda transformación significativa comienza con una pequeña chispa", dijo Melania Trump a en una rueda de prensa conjunta con el enviado presidencial ruso Kirill Dmitriev y el negociador ucraniano del alto el fuego, David Arakhamia.

"Ahora debemos tener la misma valentía que mostramos en Oleshky para encontrar puntos en común mediante la preocupación compartida por el sufrimiento de las personas inocentes", añadió.

"Juntos podemos crear algo más duradero que un alto el fuego temporal", enfatizó.

Concluyó diciendo que había escrito cartas personales al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

"El alto el fuego en Oleshky no habría sido posible sin el presidente Putin y el presidente Zelenski. Su cooperación sienta un precedente significativo para avanzar en la paz en toda la región", dijo Melania Trump.