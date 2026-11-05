Melania Trump recibe a representantes de Ucrania y Rusia antes de conversaciones en Abu Dabi

Periodistas observan una pantalla que transmite en directo imágenes de un centro de alojamiento temporal para residentes de Oleshky evacuados a territorio ruso, durante una rueda de prensa en Moscú, Rusia, el 2 de noviembre de 2026, ofrecida por la comisionada rusa de Derechos Humanos, Yana Lantratova (fuera de imagen), tras una misión humanitaria en esa ciudad. ( EFE/EPA/SERGEI ILNITSKY )

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, recibe este jueves en la Casa Blanca a representantes ucranianos y rusos, antes de las conversaciones de Abu Dabi para hablar del fin de la guerra entre estos dos países.

Tras el revés del partido republicano de Donald Trump frente a la oposición demócrata, muy crítica con su acercamiento al líder ruso Vladimir Putin, la primera dama hablará ante los medios sobre las consecuencias humanitarias de la invasión rusa de Ucrania.

Entre el 27 de octubre y el 1 de noviembre se estableció un alto el fuego localizado en Oleshky, ciudad bajo control ruso, para facilitar una misión humanitaria destinada a entregar alimentos y suministros médicos esenciales, así como permitir la evacuación voluntaria de civiles. La tregua fue negociada con la mediación de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

En la cita estarán los mediadores de derechos humanos de Kiev y Moscú, Dmitro Lubinets y Yana Lantratova.

Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias locales, el negociador ruso Kirill Dmitriev, especializado en temas económicos, también estará presente "si la logística lo permite".

Antes de ese encuentro, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski entregó el miércoles una condecoración a Melania Trump por su "contribución personal a la ayuda humanitaria".

La esposa de Donald Trump ayudó a mediar en una tregua de una semana en la ciudad de Oleshki, ocupada por Rusia, en el sur de Ucrania.

Refiriéndose a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, donde los demócratas tomaron el control de las dos cámaras del Congreso, Zelenski dijo esperar que propicie una mayor ayuda para su país tras casi cinco años de guerra.

"Hay esperanzas ahora de que exista este equilibrio de poder, y que tengamos más apoyo" de Washington, declaró el líder ucraniano a la televisión alemana ZDF.

Consideró que si el Congreso estadounidense "comienza a hablar sobre un fuerte apoyo financiero o apoyo militar" para Ucrania, eso va a "influir en Putin".

Una conversación "muy detallada"

"Y Putin estará pensando si tiene sentido continuar peleando si crece el apoyo [a Ucrania]. Lógicamente, esto nos llevará a posibles negociaciones y una posible paz", afirmó.

Previamente, Zelenski dijo que se reunió con los emisarios estadounidenses para hablar de las conversaciones de paz de la próxima semana en Abu Dabi.

"Tuvimos una conversación muy detallada, de una hora y media, con Steve Witkoff y Jared Kushner", el yerno de Donald Trump, afirmó Zelenski, quien se encuentra actualmente de visita en Madrid.

"Nos estamos preparando para el formato trilateral a nivel de nuestros equipos entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia en menos de una semana", el 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi, agregó.

"Estamos trabajando arduamente con todas las partes para encontrar un camino que conduzca a una paz duradera", respondió Kushner en la red social X.

Además de las conversaciones en Abu Dabi, las primeras en formato tripartito desde mediados de febrero, se llevan a cabo esta semana reuniones en Bruselas entre representantes de la Unión Europea, Reino Unido, la OTAN y Estados Unidos sobre el conflicto en Ucrania.