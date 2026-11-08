×
Versión Impresa
Edición Impresa.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Donald Trump
Añadir Diario Libre en GoogleDonald Trump

Trump admite que su política de deportaciones fue "demasiado dura"

Las declaraciones del mandatario fueron ofrecidas a la cadena CBS

    Expandir imagen
    Trump admite que su política de deportaciones fue demasiado dura
    Foto de archivo de personas deportadas. (EFE)

    El presidente estadounidense, Donald Trump, admitió en una entrevista este domingo que su política de deportación masiva de inmigrantes fue "demasiado dura", pocos días después de la derrota de su partido republicano en las legislativas de mitad de mandato.

    "Pienso que fue demasiado dura", respondió el mandatario cuando se le preguntó en la cadena CBS sobre su política de deportaciones de inmigrantes, según apartes difundidos por el medio en redes sociales.

    • Si bien Trump ha ganado cierto apoyo por reforzar la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos, la ofensiva de su gobierno para deportar a millones de migrantes indocumentados ha generado críticas generalizadas.

    Nombramiento de Miller

    Sin embargo, el viernes Trump nombró al artífice de esa política de línea dura, Stephen Miller, como su jefe de gabinete, lo que se augura como una contraofensiva tras la derrota republicana.

    Miller se ha convertido en sinónimo de escenas de agentes de inmigración enmascarados cometiendo actos de violencia, después de que respaldó a los agentes federales que dispararon y mataron a dos estadounidenses a comienzos de este año.

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.