"No fui fiel a mi esposa", las palabras del director de Nvidia vinculado con supuesta espía china

El director ejecutivo y cofundador de Nvidia, Jensen Huang, reconoció haber sido infiel a su esposa y pidió disculpas públicamente a su familia, en medio de una controversia por una presunta operación de espionaje chino que también involucra a una empresaria con la que habría mantenido una relación.

En un mensaje dirigido a los empleados de la compañía, Huang admitió sus acciones y expresó su arrepentimiento. "No fui fiel a mi esposa. Mis acciones la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice. Lo lamento profundamente", manifestó.

El empresario también reafirmó su compromiso con Nvidia y aseguró que respaldará y cooperará plenamente con la investigación independiente anunciada por el consejo de administración de la compañía.

El caso salió a la luz luego de que The New York Times informara que funcionarios de inteligencia de Estados Unidos sospechan que una ejecutiva china, identificada como Alice Huang, también conocida como Huang Le, habría trabajado para Pekín y filtrado información.

La mujer, que no tiene parentesco con el empresario, está vinculada a Megaspeed, una compañía de centros de datos con sede en Singapur. Según el diario estadounidense, la relación entre ambos habría permitido que Huang compartiera información sobre las opiniones del presidente Donald Trump en torno a la inteligencia artificial.

Nvidia confirmó que abrió una investigación independiente tras los informes sobre una posible operación de inteligencia extranjera dirigida contra su presidente ejecutivo, aunque en su comunicado no identificó directamente a ningún país.

China niega supuesto espionaje

El Gobierno chino rechazó las acusaciones. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Guo Jiakun, calificó las informaciones sobre una supuesta espía china como «una difamación y una calumnia infundada».

Trump sale en defensa de Huang

El presidente estadounidense, Donald Trump, reveló que conversó con el ejecutivo de Nvidia y aseguró que cree en su versión de los hechos.

Según Trump, Huang le manifestó que desconocía que la empresaria tuviera vínculos con los servicios de inteligencia chinos. «No tenía idea de que fuera una espía», habría respondido el empresario durante la conversación.

El mandatario calificó a Huang como un hombre honorable y dijo que lo encontró muy afectado por la situación.

Acciones de Nvidia caen en Wall Street

La controversia también repercutió en los mercados financieros. Las acciones de Nvidia cerraron la jornada con una caída superior al 4 %, luego de haber perdido cerca de un 9 % durante las operaciones del día.

El analista tecnológico Dan Ives consideró que el caso representa un importante golpe reputacional para Huang y advirtió que podría generar nuevas investigaciones en el Congreso estadounidense.

Asimismo, señaló que la situación aumentará el escrutinio sobre las ventas de chips de Nvidia a China, uno de los principales puntos de tensión en la disputa tecnológica entre Washington y Pekín.

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