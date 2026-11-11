Estados Unidos cuestiona ofensiva salvadoreña contra las bandas de Haití

Fuerzas de El Salvador atacan a pandilleros en Haití. ( CAPTURA DE VÍDEO PUBLICADO POR NAYIB BUKELE EN X.COM )

La ofensiva contra las bandas armadas de Haití ha provocado un enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y El Salvador, en momentos en que las operaciones militares se intensifican y comienzan a circular informaciones sobre la huida de importantes jefes criminales de sus bastiones en Puerto Príncipe.

Según reveló ayer el medio estadounidense Axios, el Departamento de Estado cuestionó actuaciones de las fuerzas salvadoreñas por supuesta falta de coordinación con la estructura internacional de seguridad desplegada en Haití. La Embajada estadounidense en San Salvador habría presentado una protesta formal el pasado 5 de noviembre, rechazada por el Gobierno de Nayib Bukele.

La controversia incluye versiones contradictorias sobre un enfrentamiento ocurrido en las proximidades de la Embajada estadounidense en Puerto Príncipe, así como sobre posibles bajas durante las operaciones.

El incidente pone de manifiesto las dificultades para coordinar una intervención internacional en la que participan fuerzas de distintos países, mientras las autoridades haitianas intentan recuperar territorios controlados durante años por organizaciones criminales.

Ofensiva en Puerto Príncipe

Entretanto, la Policía Nacional de Haití y unidades de apoyo desarrollaron nuevas operaciones en Martissant, uno de los principales corredores estratégicos de acceso a la capital.

Los enfrentamientos se concentraron en Martissant 2A y Sainte-Bernadette, donde las bandas mantienen posiciones fortificadas y puestos ilegales de cobro. Se reportó la utilización de vehículos blindados y drones, aunque las autoridades todavía no habían ofrecido un balance definitivo de los resultados.

Informaciones difundidas por medios haitianos indican que dos conocidos cabecillas, Chen Mechan y Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, habrían abandonado sus posiciones habituales para buscar refugio en Carrefour, territorio donde opera la organización encabezada por Krisla.

Estas versiones no han sido confirmadas oficialmente.

La ofensiva también alcanzó una residencia vinculada a Joseph, dirigente de la poderosa banda 400 Mawozo, en Croix-des-Bouquets. El inmueble fue destruido, pero no se informó de su captura. Helicópteros de las fuerzas salvadoreñas desplegadas en Haití atacaron con cohetes la residencia y el cuartel general de Wilson Joseph, alias Lanmò San Jou, jefe de la banda 400 Mawozo, según un video publicado ayer por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en su cuenta oficial de X. Las imágenes muestran al menos dos helicópteros disparando contra las instalaciones del cabecilla criminal, cuya destrucción fue parcial, mientras varias personas huyen de la zona bombardeada.

Nou kenbe pwomès nou... Nou detwi kay Lanmò San Jou ak katye jeneral gang 400 Mawozo a. Pifò ladan yo kouri ale san yo pa menm eseye goumen. Ala lach yo lach! https://t.co/0AVIOJRKhn — Nayib Bukele (@nayibbukele) November 10, 2026

Una fuente de alto nivel de la Policía Nacional de Haití confirmó al diario Le Nouvelliste que los ataques aéreos comenzaron el domingo y continuaron durante la mañana de ayer martes. "La casa fue alcanzada. Las intervenciones prosiguieron esta mañana. Hasta ahora, los ataques han sido aéreos y todavía no se ha producido ninguna intervención terrestre", explicó la fuente. Bukele había solicitado previamente localizar la residencia del jefe de 400 Mawozo para destruirla. No se ha informado sobre el paradero de Wilson Joseph ni sobre posibles víctimas de los bombardeos.

Las operaciones se producen después de la muerte de Mathias Saintil, uno de los jefes criminales asociados a la coalición Viv Ansanm, durante un ataque con drones.

En medio de esta situación, el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, tiene previsto viajar a El Salvador para discutir la continuidad de la participación salvadoreña en la intervención.

La controversia diplomática introduce un nuevo elemento de incertidumbre en una ofensiva cuyo objetivo declarado es desarticular las estructuras de mando de las bandas y recuperar el control territorial del Estado haitiano.

Primer ministro de Haití respalda a Bukele El primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, expresó ayer su respaldo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por el apoyo de las fuerzas de su país en las operaciones contra las pandillas que operan en Puerto Príncipe. El pronunciamiento se produjo luego de que Bukele anunció la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como Lanmò San Jou, y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo, en Haití.