Nvidia confirma la renuncia inmediata de su CEO, Jensen Huang

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, habla brevemente con periodistas a su llegada a una reunión con el Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado, en el edificio de oficinas Dirksen del Senado, en Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de diciembre de 2025 (imagen redistribuida el 10 de noviembre de 2026). ( EFE/EPA/JIM LO SCALZO )

El fundador del gigante tecnológico deja sus cargos en medio de un escándalo por relaciones extramatrimoniales y sospechas de espionaje chino.

Nvidia confirmó este jueves 12 de noviembre de 2026 la renuncia de Jensen Huang como presidente, director ejecutivo y miembro de su consejo de administración, en medio de una controversia por sus relaciones personales y una investigación sobre una presunta operación de espionaje vinculada a China.

La salida del empresario, de 63 años, tiene efecto inmediato y representa un cambio histórico para una de las compañías más influyentes de la industria mundial de inteligencia artificial.

En un comunicado titulado NVIDIA Announces CEO Transition (Nvidia anuncia una transición en su dirección), la empresa informó que Colette Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, asumirá temporalmente la dirección mientras se selecciona a un sucesor permanente.

También anunció el nombramiento de Harvey Jones, antiguo director ejecutivo de Synopsys e integrante de la junta directiva, como primer presidente del consejo de administración de Nvidia.

Huang abandona la dirección de la empresa que cofundó en 1993 y que convirtió en uno de los principales proveedores mundiales de procesadores avanzados utilizados en el desarrollo de sistemas de inteligencia artificial.

La decisión provocó una fuerte reacción en los mercados. Las acciones de Nvidia llegaron a caer más de un 10 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, ante la incertidumbre sobre el futuro de la compañía.

El comunicado de Nvidia

El consejo de administración expresó su confianza en Kress y en el equipo directivo, al tiempo que aseguró que las operaciones, los compromisos con los clientes y los planes de desarrollo tecnológico continuarán sin interrupciones.

La junta iniciará un proceso de selección que incluirá candidatos internos y externos. Mientras tanto, Kress conservará sus responsabilidades financieras.

Nvidia agradeció a Huang sus contribuciones durante 33 años, aunque el comunicado no atribuye expresamente su renuncia a las investigaciones sobre su vida privada ni a las sospechas de espionaje.

La compañía tiene previsto presentar sus resultados financieros trimestrales el próximo 17 de noviembre, una fecha que adquiere especial importancia ante la incertidumbre generada por el cambio de liderazgo.

La investigación por espionaje

La crisis comenzó tras conocerse informaciones sobre una relación sentimental entre Huang y Alice Huang, antigua ejecutiva de Megaspeed, una empresa de servicios de computación en la nube con sede en Singapur.

Según publicaciones de medios estadounidenses, las autoridades investigaban los presuntos vínculos de esta mujer con los servicios de inteligencia chinos.

El caso adquirió una dimensión empresarial debido a las relaciones comerciales de Megaspeed con Nvidia y a las investigaciones sobre posibles transferencias de procesadores avanzados a compañías chinas, que podrían vulnerar las restricciones estadounidenses a la exportación de tecnología.

Pekín rechazó las acusaciones de espionaje.

El 8 de noviembre, Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si su entonces director ejecutivo había sido objeto de una operación de inteligencia extranjera. La empresa aclaró que no tenía motivos para creer que se hubieran comprometido secretos corporativos o la seguridad nacional de Estados Unidos.

Las relaciones extramatrimoniales

Huang reconoció públicamente haber sido infiel a su esposa mediante un mensaje dirigido a los empleados de Nvidia, en el que pidió disculpas a su familia, sus compañeros y los accionistas.

Posteriormente, medios estadounidenses difundieron informaciones sobre una segunda relación extramatrimonial con Kimberly Powell, vicepresidenta del área de salud de la compañía, quien reportaba directamente al empresario.

Estas revelaciones intensificaron las presiones sobre la junta directiva y abrieron interrogantes sobre el gobierno corporativo de Nvidia y los posibles conflictos de intereses.

Reuters y otros medios estadounidenses vincularon la salida de Huang con el creciente escrutinio sobre sus relaciones personales y las preocupaciones de seguridad nacional, aunque la empresa no ha establecido públicamente esa relación causal.

Una sucesión decisiva

La renuncia abre una nueva etapa para Nvidia, cuya capitalización bursátil rondaba los cuatro billones de dólares antes de la crisis.

Huang era considerado una figura central en el desarrollo de la industria de inteligencia artificial y en las relaciones entre las empresas tecnológicas estadounidenses, los proveedores asiáticos y las autoridades de Washington.

Kress, incorporada a Nvidia en 2013, ha desempeñado un papel fundamental en la gestión financiera de la compañía durante su expansión internacional.

Su principal desafío será mantener la estabilidad operativa y la confianza de los inversionistas mientras se completa el proceso de sucesión y continúan las investigaciones relacionadas con el antiguo director ejecutivo.